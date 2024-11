Sabato al ’Kremlino’ gli Zagreb festeggiano 10 anni di carriera

Sabato 30 novembre alle ore 21, gli Zagreb si esibiranno a Modigliana presso il bar Kremlino, in piazza Giacomo Matteotti 26, per presentare il loro nuovo EP ‘Terra bruciata’, ingresso gratuito. La rock band celebra i suoi 10 anni di carriera, proponendo una scaletta con i loro brani più celebri e nuovi pezzi inediti. ‘Terra Bruciata’, quinto lavoro discografico del gruppo composto da cinque brani, racconta le difficoltà degli ultimi anni segnati da malessere, conflitti, violenza e una crescente disperazione sociale. Con questo progetto, la band dipinge uno spaccato di un mondo sempre più alienante, in cui gli spazi per esprimersi e farsi ascoltare si restringono sempre di più. ‘Terra Bruciata’ è già disponibile sulle piattaforme digitali dall’8 novembre.

Il gruppo è formato da Alessandro Novello, voce e testi, Ermanno De Luchi basso, Alessandro Meneghello chitarra, Luca Zilio chitarra, Giulio Beniero, batteria. Gli Zagreb, nati nel marzo 2014 tra Treviso e Padova, hanno collezionato oltre 300 concerti.

Giancarlo Aulizio