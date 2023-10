Sabato apertura straordinaria

Nell’ambito del piano di valorizzazione promosso dal ministero della Cultura, l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena propone un’apertura straordinaria della sede di Forlì nella mattina di sabato con orario 9-13.

Nel corso della mattinata sarà possibile la consultazione in sala di studio su prenotazione per consentire a coloro che non possono accedere durante le consuete aperture settimanali di svolgere ricerche.

La prenotazione va effettuata via mail all’indirizzo as-fc.forli@cultura.gov.it o telefonando allo 0543 31217 entro venerdì 27 ottobre alle ore 12.

Saranno disponibili 6 postazioni con un massimo di 4 unità archivistiche consultabili a persona.

Restano valide le regole di accesso previste dal regolamento di sala studio della sede di Forlì.