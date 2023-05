Sabato il poster col Carlino Un omaggio per accompagnare l’avventura di squadra e tifosi

È terminata domenica la prima, lunga, parte di una stagione che comunque vada a finire difficilmente i tanti appassionati di basket dimenticheranno. La Pallacanestro 2.015 arriva ora alle sfide decisive, che la vedranno impegnata da domenica prossima potenzialmente – se sarà capace di superare i vari turni con avversarie diverse e via via più agguerrite – fino al 21 giugno. Una cavalcata che promette di unire società, tifosi, giocatori e la città intera.

Fin qui i biancorossi, pronosticati in autunno lontani dalle posizioni di vertice, hanno vinto 25 partite su 30, risultando la migliore delle 26 partecipanti al campionato. E cavalcano tuttora una striscia di cinque vittorie consecutive ottenute contro le principali avversarie. Tanto che chi vorrà salire in serie A dovrà espugnare il Palafiera almeno una volta.

È per questi motivi che sabato, alla vigilia di gara1 dei quarti di finale playoff che si giocherà proprio in via Punta di Ferro, i lettori e appassionati di basket troveranno in regalo col Carlino un poster della squadra, realizzato dal nostro giornale in collaborazione con Unieuro, il colosso dell’elettronica che ha sede a Forlì e fin dal 2015 (l’anno di nascita della nuova società) affianca il basket forlivese come sponsor. Sarà sufficiente acquistare una copia del nostro giornale per ottenere anche la foto – da appendere o conservare – di un gruppo unico, capace di stupire, emozionare e far sognare i tifosi forlivesi come non accadeva da tanti anni. Un omaggio che speriamo possa accompagnare una primavera caldissima, un segno tangibile della vicinanza della società alla città e della città ai suoi beniamini.

Non solo: il poster conterrà tutti gli autografi della prima squadra e dello staff tecnico, dal capitano Daniele Cinciarini fino all’allenatore Antimo Martino. Appuntamento prima in edicola e poi, domenica, al palasport.