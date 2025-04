Sabato il poster del Forlì Calcio. In regalo la squadra dei record

Una stagione che resterà negli annali del calcio forlivese, protagonista una squadra strepitosa sia per i risultati record (13 vittorie di fila e 21 nelle ultime 22 gare) sia per il gioco espresso, assolutamente al di sopra di ogni standard della categoria, la serie D. Roba finalmente da stropicciarsi gli occhi per i tifosi quel che ha fatto quest’anno la formazione biancorossa costruita dalla società del patron Gianfranco Cappelli con il direttore sportivo Cristiano Protti e il tecnico Alessandro Miramari, che poi l’ha magistralmente condotta alla promozione anticipata in serie C: un ritorno nel calcio professionistico molto importante per la città, inseguito da 8 anni.

Per onorare questa cavalcata trionfale il nostro giornale ha voluto predisporre un regalo per i propri lettori e in generale per tutti i sostenitori dei galletti e gli appassionati: in vista, infatti, dell’ultimo match del campionato, in programma questa domenica allo stadio Morgagni (alle ore 15 contro l’Imolese), nella giornata di sabato acquistando il Resto del Carlino di Forlì si avrà gratuitamente il poster della squadra. Un’iniziativa in collaborazione con lo stesso Football Club Forlì, con il manifesto che avrà come foto quella pubblicata qui a fianco, scattata dal nostro Cristiano Frasca subito dopo la vittoria decisiva giovedì 17 aprile contro la Pistoiese.

Sabato, quindi, comprando il Carlino ricordatevi di chiedere anche il poster della squadra biancorossa, prima classificata nel girone D di serie D attualmente con 84 punti, 10 in più della seconda (il Ravenna).