Sabato sera di paura. Locale chiuso per rissa: quattro identificati

Un altro locale di Forlì chiuso, temporaneamente, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica. L’ennesima storia di violenza in città è iniziata lo scorso sabato sera, quando alcuni cittadini di un quartiere periferico hanno contattato la polizia di Stato, segnalando una grave rissa in corso tra fazioni avverse, che si colpivano ripetutamente con calci, pugni e arredi del bar, tra le urla che hanno attirato l’attenzione dei vicini. Molti dei venti uomini coinvolti nella lite, tutti di origine straniera, si sono dati alla fuga all’arrivo degli agenti e delle pattuglie dei carabinieri, che sono riusciti ad identificare quattro delle persone rimaste sul posto, alcuni dei quali irregolari espulsi dal territorio nazionale. Ad aggravare la posizione dei proprietari e della dipendente del locale, che negli scorsi mesi era già stato teatro di episodi di violenza di questo tipo che avevano richiesto, ancora, l’intervento delle forze dell’ordine, le affermazioni rese proprio sabato sera agli agenti, ai quali hanno dichiarato che "le ferite riportate da uno degli uomini identificati dalla polizia, i cocci a terra e gli arredi rovesciati fossero stati provocati da cadute accidentali".

È per questo che ieri mattina il questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei ha disposto la sospensione della licenza per quindici giorni, "per impedire la prosecuzione di condotte illecite nei pressi del locale", mentre proseguono le indagini per identificare e denunciare i partecipanti alla rissa.

Sofia Vegezzi