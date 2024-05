Sacchi parla di fair play con Sara Samorì

Arrigo Sacchi (foto) sbarca a Forlì per parlare di fair play. L’appuntamento con l’ex ct della nazionale vice campione del mondo in Usa ’94 è per venerdì alle 18 all’Union bar, all’ interno del Centro sportivo di San Martino in Strada, fra i campi da calcio e da tennis.

Il tecnico di Fusignano che col Milan di Berlusconi e degli olandesi conquistò il mondo negli anni Ottanta sarà al fianco di Sara Samorì, attuale consigliere comunale del gruppo misto e candidata nella lista civica ’Forlì Cambia’ del sindaco Gian Luca Zattini, pure lui presente all’incontro. Arrigo incontrerà i ragazzi della scuola calcio e gli parlerà del tema del afir play. "Sacchi ha condiviso la mia idea di venire a Forlì per migliorare tutti i bambini e bambine che fanno sport – annuncia Samorì –. Il messaggio è che lo sport debba essere strumento di educazione e di appartenenza ai valori civici condivisi".