Sacra Famiglia, si conclude la festa

Si concluderanno oggi a Rocca le celebrazioni per il centenario della scuola materna Sacra Famiglia. Alle 20.30 presso il teatro comunale Italia è in programma un incontro pubblico dal titolo ‘Le storie fanno crescere’, con la pediatra Laura Borghesi ed i volontari dell’associazione ‘Nati per leggere’. L’Istituto Sacra Famiglia di Rocca San Casciano fu fondato nel 1886 da madre Teresa Lega di Brisighella, mentre il riconoscimento della scuola materna da parte del prefetto di Forlì avvenne nel 1924, di qui le manifestazioni del centenario. In questi cento anni, la scuola materna è stata diretta dalle suore fino al 1977, per lasciare la direzione ai genitori dei bambini frequentanti, finché nel 1986 nacque il Comitato genitori. Nel 2000 ottiene la parità e dal 2022 è gestita dalla cooperativa Angeli Custodi di Cesena. Nel suo saluto pubblico, ha commentato domenica scorsa il sindaco Marco Valenti: "Anch’io da bambino ho frequentato la scuola delle suore, come quasi tutti i rocchigiani, svolgendo un importante compito educativo. Attualmente la stessa scuola è affiancata da un asilo nido per i più piccoli che è gratuito, grazie ai contributi pubblici. Ai due candidati presidenti della Regione (Elena Ugolini e Michele de Pascale) ho chiesto di confermare il sostegno regionale anche per la scuola materna Sacra Famiglia di Rocca". Quinto Cappelli