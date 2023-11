Sacro Cuore di Gesù, le suore in festa per la Beata. Clelia Merloni

Domani le suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù celebrano la festa della loro fondatrice, la Beata Madre Clelia Merloni, con la messa che il vescovo, mons. Livio Corazza, presidierà alle 18.30 in Cattedrale in occasione del quinto anniversario della beatificazione. Nata a Forlì il 10 marzo 1861, la Merloni restò in città fino all’età di 4 anni. Poi, in seguito alla morte della madre e per esigenze di lavoro del padre, si trasferì altrove. Nel 1894, all’età di 33 anni, dopo diverse esperienze in altri Istituti religiosi insieme a due compagne fondò a Viareggio le Apostole del Sacro Cuore di Gesù, una nuova congregazione femminile per l’assistenza ai fanciulli, ai bisognosi e agli emigranti. L’ordine oggi è esteso in 14 nazioni, con circa 1.200 membri. A Forlì le suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù continuano la loro presenza in corso Diaz, dove gestiscono la scuola materna ed elementare, mentre il 31 ottobre scorso hanno lasciato il seminario di via Lunga dove prestavano servizio dal 1948.

Alessandro Rondoni