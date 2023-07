Sadurano Serenade Brahms nel repertorio di 70 musicisti in erba

Fa tappa all’Arena San Domenico di Forlì il Festival internazionale della musica da camera ’Sadurano Serenade’. A sole 24 ore dal debutto ‘casalingo’, nel borgo affacciato sull’abitato di Castrocaro, questa sera alle 21 andrà in scena il secondo appuntamento della rassegna, che vedrà protagonista la Stoneleigh Youth Orchestra. Un insieme di oltre settanta giovanissimi elementi, diretti da Robert Hodge.

Fondata nel 1944, la formazione di musicisti in erba è una delle più antiche del Regno Unito, ha sede a Wimbledon ed è formata da ragazzi provenienti da più scuole dislocate nella contea del Surrey, nel territorio a sud-ovest di Londra; per i giovani un contesto stimolante, nel quale sviluppare competenze e coltivare l’amore per la musica classica. Nel concerto di questa sera si esibiranno nel ruolo di solisti il violinista Jeffrey Armstrong e il violoncellista Dan Brandon. In spartito brani di Elfrida Andrée (Ouverture concerto in re maggiore), Johannes Brahms (doppio concerto in la minore op. 102) e Antonin Dvorak (sinfonia n. 8 op. 88 ‘Inglese’). Sadurano Serenade, giunto alla XXXII edizione, è diretto artisticamente da Yuri Ciccarese e proseguirà dal 14 settembre per quattro giovedì consecutivi con altrettanti concerti in programma nella sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale ’Masini’ di Forlì, sempre alle ore 21. Per info: www.amicidisadurano.it.

Francesca Miccoli