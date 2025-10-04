Sadurano Serenade: la musica veicolo di pace

Il ricordo di don Dario continua a vivere nelle note della Sadurano Serenade, la rassegna organizzata dall’associazione Amici di Don Dario, che da trentaquattro edizioni porta avanti il suo messaggio di solidarietà attraverso la musica.

Dopo i due eventi estivi, il calendario prosegue con quattro concerti speciali, in programma ogni martedì di ottobre alla sala Sangiorgi dell’Istituto Masini (corso Garibaldi 98).

"Quest’anno – racconta Alberto Bravi, presidente della non-profit – ricorrono i 30 anni di attività e i 10 anni dalla morte di don Dario. Per celebrarlo degnamente, abbiamo creato un video che racconta la sua storia e pensato a una serie di iniziative a partire da quella di maggio alla Camera di Commercio sul tema della detenzione in carcere e la funzione educativa della pena, per proseguire durante l’estate con due appuntamenti musicali. Per il futuro abbiamo in cantiere un libro sulle nostre attività che vedrà la luce nel 2026 e stiamo lavorando per portare i valori del nostro fondatore nelle scuole".

La direzione artistica è affidata al flautista forlivese Yuri Ciccarese, che ha voluto dare al programma un filo conduttore particolare: "Visti gli attuali scenari di guerra e violenza la musica può essere un linguaggio universale capace di veicolare la pace – sottolinea il musicista –. Per questo abbiamo personalizzato il calendario con un pensiero del violinista americano di origini ebraiche Isaac Stern che recita: ‘Chi fa musica impara a non odiare. Chi fa musica impara a vedere, ad ascoltare, a pensare’".

Il cartellone prende il via il 7 ottobre con il pianista Alberto Lodoletti, impegnato con brani di Beethoven, Debussy, Chopin e Liszt.

"Si prosegue il 14 ottobre – continua Ciccarese – con il duo composto da Cihat Askin al violino e Roberto Issoglio al pianoforte, che proporranno musiche di Beethoven e Schubert. Il 21 ottobre saliranno sul palco Lucrezia Proietti e Denis Zardi, con musiche di Debussy, Grieg, Dvorak, Smetana e Borodin".

La chiusura, il 28 ottobre, è affidata allo stesso Ciccarese al flauto e a Pierluigi Di Tella al pianoforte con ‘Encore’, programma che unisce Mozart, Wagner e Popp alle suggestioni sudamericane di Villa Lobos.

"Il programma – conclude il vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno – è di alta qualità e porta per quattro serate la musica nel cuore della città, che impreziosiranno l’offerta culturale nell’autunno forlivese. Visto il periodo che stiamo vivendo è importante sottolineare che la musica può essere uno strumento d’incontro e dialogo tra le persone".

I concerti iniziano alle 21 e sono a offerta libera. Info: www.amicididondario.it.

Valentina Paiano