Sadurano. Serenade, oggi si chiude con Dheur

Si conclude oggi nella sala Sangiorgi di Forlì la 32ª edizione di Sadurano Serenade, rassegna musicale promossa dall’associazione Amici di don Dario, in collaborazione con Magicamente Mozart. Un ciclo di concerti allestito dal direttore artistico Yuri Ciccarese e volto a onorare la memoria del ‘sacerdote degli ultimi’, appassionato di arte, musica e più in generale di cultura. La chiusura del cartellone 2023 prevede alle 21 l’esibizione del pianista belga Patrick Dheur, un musicista noto e apprezzato anche per l’attività di compositore e saggista.

Formatosi al Conservatorio di Liegi, sua città natale, e successivamente al Peabody Conservatory di Baltimora, il virtuoso della tastiera ha al suo attivo concerti in tutto il mondo e vanta collaborazioni prestigiose, con orchestre come la Scottish Chamber Orchestra, I Solisti di Mosca, l’Orchestra Nazionale Belga, la Filarmonica di Bucarest, solo per citarne alcune. Dheur ha anche prodotto oltre venti cd e presieduto il Comitato per le celebrazioni del bicentenario del compositore belga André-Modeste Grétry di cui ha riscoperto, curandone l’edizione, l’opera ‘The Officer of Fortune’; ha composto inoltre musica per pianoforte, da camera e sinfonica e il suo saggio ‘Music at the Fingertips’ è stato tradotto in cinese e diffuso in Oriente in occasione del suo tour.

Il concerto di oggi, dal titolo ‘Recital’, proporrà brani di Chopin, Brahms, Franck e Liszt. Le ultime tre edizioni della rassegna sono state caratterizzate dall’introduzione di una novità pienamente in sintonia con i valori professati da don Dario: ai concerti è abbinata una tematica sociale. Nel 2021 e 2022 alcune realtà del terzo settore hanno presentato le proprie attività solidali mentre quest’anno si è posto l’accento sul tema ‘Carcere e giustizia’. Domani l’esibizione di Dheur sarà anticipata da una riflessione sulla funzione rieducativa della pena. Interverrà Carmela De Lorenzo, direttrice della casa circondariale di Forlì. L’ingresso è a offerta libera. La prenotazione è consigliata. Per info: 0543.21900 (dalle 9 alle 13) - 348.8540706, amicididondario.itsadurano-serenade.