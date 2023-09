Sadurano . Serenade, tocca al Duo. ForteCello

Nuovo appuntamento con Sadurano Serenade 2023 questa sera alle 21 nella sala Sangiorgi di Forlì. La rassegna musicale, promossa dalla associazione Amici di don Dario in collaborazione con Magicamente Mozart, propone il concerto del Duo ForteCello, composto dalla violoncellista polacca Anna Mikulska e dal pianista francese Philippe Argenty. Altri due artisti provenienti da oltreconfine, a conferma dell’internazionalizzazione della rassegna. Costituito nel 2014, il duo ha già tenuto oltre 500 concerti in giro per il mondo con l’obiettivo di veicolare la musica classica attraverso concerti brillanti, pieni di colore e allegria, oltre a creare legami sociali e formare i giovani. Motivazioni che hanno portato Anna e Philippe a esibirsi in case di cura, ospedali, scuole e college sia in Francia che all’estero.

Mikulska si è diplomata all’Accademia di Musica di Cracovia, sua città natale, per poi perfezionarsi a Parigi all’Ecole Normale de Musique. Philippe Argenty ha studiato al Conservatoire à Rayonnement Régional di Perpignan e successivamente al Conservatorio Superiore del Liceo di Barcellona.

Durante il concerto saranno proposti brani di Gabriel Fauré, Édouard Lalo e Camille Saint Saens. Anche questa sera l’esibizione sarà anticipata da una riflessione sul tema ‘Carcere e giustizia’: previsto l’intervento sul tema ‘un percorso educativo per il detenuto’ a cura di Bartolomeo Barberis, coordinatore del Progetto Cec (Comunità educante con i detenuti) presso la Casa della Speranza di Malmissole. L’ingresso è libero.

Francesca Miccoli