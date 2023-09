Sadurano Serenade, un viaggio dalla musica classica al jazz

E’ in programma questa sera alla sala Sangiorgi di Forlì il secondo dei quattro concerti della seconda fase della rassegna musicale Sadurano Serenade, promossa dall’associazione Amici di don Dario, in collaborazione con Magicamente Mozart.

Protagonisti dalle ore 21 il soprano Silvia Martinelli e il pianista Andrea Trovato, che proporranno un interessante viaggio dal classico al jazz, con brani di Francesco Paolo Tosti, Frederic Chopin, Giacomo Puccini e Ottorino Respighi. Martinelli ha al proprio attivo un’ampia attività nell’ambito della lirica e del concertismo, con esibizioni nei più importanti teatri italiani e anche all’estero (vanta tournèe in Grecia, Bulgaria, Malta, Olanda, Belgio, Croazia, Siria, Canada, Usa e Lussemburgo). Andrea Trovato, pianista e organista, conduce una brillante attività professionale che abbraccia esperienze dalla didattica ai concerti, come solista o in formazioni da camera, abile a spaziare dalla musica antica a quella contemporanea. Innumerevoli le sue esibizioni in Italia e all’estero (New York, Parigi, Vienna, Atene, Rodi, Bruxelles, Anversa, Chicago, Salisburgo, Colonia…) Come per gli altri eventi della rassegna Sadurano Serenade, prima del concerto è previsto un momento di riflessione sul tema ‘Carcere e giustizia sociale’. L’approfondimento sarà proposto da don Enzo Zannoni, cappellano della casa circondariale di Forlì, che interverrà su ‘L’uomo (il detenuto) non è il suo errore’. La sala Sangiorgi ospiterà anche gli ultimi due appuntamenti con Sadurano Serenade: giovedì 28 alle 21 il concerto del Duo Fortecello; giovedì 5 ottobre sempre alle 21 chiusura con il pianista Patrick Dheur.

Francesca Miccoli