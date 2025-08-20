Sadurano, stasera film all’aperto e domenica le note di Marco Turci

Nuovo appuntamento con ‘Cinema sotto le stelle’ questa sera nell’anfiteatro di Sadurano, sul colle affacciato su Castrocaro. Alle 21.30, nell’ambito della ‘rassegna ad alto contenuto di integrazione, solidarietà e pace ‘è in programma la proiezione di ‘Brutti, sporchi e cattivi’ di Ettore Scola. Già dalle 19 si potranno gustare le piadine del circolo Acli Il Grottino.

Tra le altre iniziative in agenda nella frazione castrocarese si segnala quella in programma domenica: dalle 12 sarà possibile pranzare e rilassarsi nella quiete del verde e, dalle 16, apprezzare la musica di Marco Turci, dj e musicista, organizzatore e frequentatore dei locali della Romagna e non solo. "Un personaggio con un excursus musicale di ampio raggio, un selezionatore di spessore ultradecennale!", spiegano gli organizzatori.

La carriera di Turci ha infatti inizio a metà degli anni ‘80 a Radio Melody con programmi come GabbaGabbaHey, Yabadabadoo e molti altri, prosegue poi a Radio Rimini e attualmente continua su Radio Icaro Rubicone con Microwave. Nel tempo Turci si è distinto alla console di molti rock club in Romagna tra cui Vidia Club negli anni ’80 e ‘90, Rock Planet nei ’90, la Capannina Oltremare dopo il 2000, e ancora Sidro Club di Savignano sul Rubicone, MacGowan di Ravenna e Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna. Da tempo è anche il batterista dei Chronics. Parallelamente a tutto questo svolge l’attività di bibliotecario presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena. L’ingresso è libero, riservato ai soci Acli. Per info, tel. 349.3141820.

Francesca Miccoli