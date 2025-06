Sadurano, ultima serata junghiana

Stasera a Sadurano terzo e ultimo appuntamento della rassegna ‘Inside, luci e ombre di consapevolezza. Da Carl Jung a Neville Goddard’. L’evento è organizzato dal Circolo Il Grottino e dal Centro Yoga e Meditazione Kamalika. Un momento di riflessione sull’importanza dell’auto-osservazione e della esplorazione interiore per raggiungere la consapevolezza di sé. Tema della serata conclusiva ‘Manifesta la vita dei tuoi sogni’ con relatrice Licia Casali, che guiderà i partecipanti in un percorso di scoperta delle proprie aspirazioni, per capire come trasformare i propri sogni in realtà tangibile.

Sarà proiettato un filmato volto a sottolineare come ogni individuo possa attrarre nella propria vita ciò in cui crede fortemente: un concetto centrale sia nella psicologia junghiana che negli insegnamenti di Goddard. L’inizio è fissato per le 21, nell’occasione sarà aperto il bar del circolo, rinomato per l’ottima piadina (info, messaggio whatsapp a 349.3141820).

f. m.