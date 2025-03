Saffi, ’A Different Man’ gratis per 10 lettori

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20,30.

In cartellone arriva ’A Different Man’, diretto da Aaron Schimberg. Il film racconta la storia di Edward (Sebastian Stan), un aspirante attore newyorkese affetto da neurofibromatosi, che ha sempre vissuto nell’ombra, segnato dalle deformità che lo rendono insicuro e solitario. L’incontro con Ingrid (Renate Reinsve), una drammaturga che si trasferisce nel suo stesso palazzo, illumina la sua esistenza e lo spinge a sottoporsi a un intervento medico sperimentale rivoluzionario che gli dona un aspetto completamente nuovo. Così Edward spera di lasciarsi il passato alle spalle, convinto che un nuovo volto gli aprirà le porte del successo. Quando però scopre che Ingrid ha scritto una pièce ispirata alla loro amicizia, il desiderio di riappropriarsi di sé stesso inizia a tormentarlo, finché la comparsa di Oswald (Adam Pearson), un altro attore con neurofibromatosi che accetta con fierezza il proprio aspetto, mette Edward di fronte a una verità scomoda: ha davvero cambiato qualcosa o è rimasto intrappolato in un circolo vizioso? Stan è affiancato da Adam Pearson, attore britannico affetto da neurofibromatosi facciale, con cui il regista Schimberg ha già collaborato nella sua seconda opera, ’Chained for Life’ (2019), che tratta temi legati al body shaming e al body positivity, e ha risentito dell’influenza di altre opere, tra cui ’The Elephant Man’ di David Lynch. La première di ’A Different Man’ è avvenuta al Sundance Film Festival 2024 e poi in concorso alla Berlinale, dove Stan si è aggiudicato l’Orso d’argento per la miglior interpretazione da protagonista.

Nuovo arrivo anche ’U.S. Palmese’, diretto da Marco Manetti. L’azione si svolge in Calabria e vede al centro della vicenda la Palmese, squadra di calcio di Palmi (Reggio Calabria). Un tifoso (Rocco Papaleo), propone alla società calcistica di ingaggiare un campione francese, Etienne Morville, ex giocatore del Milan. Morville è stato cacciato dalla squadra lombarda all’apice della carriera, principalmente a causa del suo caratteraccio. In pieno declino personale e professionale, vive un periodo di disagio molto profondo. L’offerta della Palmese, resa possibile da una colletta fatta dagli abitanti della città, sarà per lui l’occasione di un riscatto che gli restituirà la passione per il calcio. Archiviata l’esperienza cine-fumettistica della trilogia di Diabolik, i Manetti tornano con una commedia che parla di giovani talenti presuntuosi e incostanti, e di bagni di umiltà fatti in una scalcinata squadra dilettantistica della Calabria, in cui il calcio diventa solo un pretesto per fotografare un mondo fatto di sconfitte e imprevisti.