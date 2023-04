Saffi, arrivano in sala ’As Bestas’ e ’Mia’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi.

In sala arriva As Bestas, diretto da Rodrigo Sorogoyen. Il film racconta la storia di una coppia francese di mezza età, Vincent e Olga (Denis Menochet e Marina Foïs), che si trasferisce in un villaggio nel cuore della campagna galiziana. Il loro intento è entrar maggiormente in contatto con la natura, coltivando ortaggi e riabilitando case abbandonate. La loro presenza e la loro visione idilliaca, però, disturba alquanto la gente del posto, in particolare i loro vicini di casa.

La loro casa, infatti, confina con quella di due fratelli: Xan (Luis Zahera), un uomo noto per essere inflessibile, e Lorenzo (Diego Anido), che a causa di un incidente subito in giovane età, ha capacità mentali ridotte. Le ostilità si acuiranno quando Vincent e Olga si opporranno alla realizzazione di un impianto eolico su un appezzamento di terreno nei pressi della loro tenuta, bloccando il progetto. Il loro rifiuto scatenerà non solo l’odio, ma anche la violenza dei loro vicini, in particolare di Xan, che vorrebbe ricavarne abbastanza denaro così da permettere a lui e alla sua famiglia di lasciare la campagna per una vita migliore. Il film è stato presentato in anteprima al 75° Festival di Cannes, in concorso.

Dopo aver partecipato a numerosi altri festival internazionali, tra cui la Festa del Cinema di Roma, si è aggiudicato ben 9 premi Goya e un César come miglior film straniero. La storia è liberamente ispirata ad alcuni fatti realmente accaduti a Santoalla, frazione semi-abbandonata di Petín.

In programmazione arriva anche Mia, di Ivano De Matteo. Il film racconta la storia di una famiglia semplice e felice in cui entra violentemente un ragazzo, un manipolatore, che stravolge la vita di una quindicenne serena, rendendola un incubo. Quando la ragazza, aiutata dal padre, riesce ad allontanarsi e ricominciare a vivere, il ragazzo decide di distruggerla.

Tutto comincia quando Mia, come purtroppo capita a molte sue coetanee, si innamora di un ragazzo incapace di amare, uno che concepisce la relazione come un rapporto di potere in cui è lui a dover comandare, ad avere il controllo su tutto, a tiranneggiare possessivo la vita di lei.

Il padre di Mia non ci sta, vorrebbe reagire, fare qualcosa, prova ad allontanarla da questo amore, ma senza successo. La madre di lei, invece, minimizza, è ottimista, speranzosa, più leggera. La ragazza intanto ogni giorno va spegnendosi. Si scusa per tutto, si allontana da tutti, smette di truccarsi, di uscire con le amiche, di sorridere. Quando la situazione precipita, al padre non rimane che una via da seguire: quella della vendetta.

Nel cast Edoardo Leo (suo anche il soggetto del film), Greta Gasbarri e Milena Mancini.