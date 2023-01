Saffi, donne e profezie in ’Le vele scarlatte’

Un biglietto per il cinema ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi. Gli spettacoli cominciano dalle 21. In sala arriva ‘Le vele scarlatte’. Il film diretto da Pietro Marcello è ambientato nel periodo che intercorse tra le due Guerre mondiali, e racconta come si è evoluta l’emancipazione femminile durante questo ventennio, caratterizzato da grandi innovazioni e cambiamenti che si rivelarono essere epocali. Da qualche parte nel nord della Francia, Juliette (Juliette Jouan), giovane orfana di madre, vive con il padre, Raphaël (Raphaël Thiéry), un soldato sopravvissuto alla prima guerra mondiale. Appassionata di musica e di canto, Juliette ha uno spirito solitario e un animo ribelle. Un giorno, lungo la riva di un fiume, incontra una maga che le predice che delle vele scarlatte arriveranno per portarla via dal suo villaggio. Juliette non smetterà mai di credere nella profezia fino a quando, in effetti, si compirà, in un modo decisamente inaspettato. Nel cast del film troviamo anche Louis Garrel e Noémie Lvovsky. Il film è ispirato al romanzo Vele scarlatte (1923) del romanziere russo Aleksandr Grin.

Resta in sala ‘I migliori giorni’, diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. Si tratta di un’opera corale divisa in quattro episodi, ognuno con protagonisti diversi e ognuno dedicato a una diversa festa comandata, pensato per indagare come l’animo umano tenda ad affrontare queste ricorrenze che, spesso, finiscono per essere psicologicamente gravose e portare a galla non detti e contraddizioni. Il primo episodio vede una deputata invitare per la cena della Vigilia di Natale il segretario del suo partito. L’invito nasconde, però, un doppio fine: la donna spera, infatti, di ottenere sostegno dal segretario in futuro. La presenza alla tavola di due fratelli da sempre rivali non metterà a rischio solo l’intera serata, ma anche tutta la carriera della deputata. Il secondo episodio racconta come un ricco imprenditore la cui fama non è affatto lusinghiera provi a rifarsi un’immagine positiva trascorrendo il Capodanno alla mensa dei poveri. Purtroppo per lui, qui incontra il suo ex autista, licenziato ingiustamente e determinato ad avere la sua vendetta. Poi c’è la storia di una coppia a San Valentino, che dopo venticinque anni festeggia ancora la ricorrenza. Peccato che seduti alla tavola illuminata da un romantico lume di candela non siano solo lui e lei, ma anche l’altra e la lei dell’altra. È così chela festa degli innamorati si rivelerà essere un po’ troppo affollata. Infine, nel giorno della festa delle donne, una nota conduttrice televisiva si ritrova costretta a chiedere scusa per aver mandato in onda un servizio sulla ‘donna ideale’, che, a causa di alcune affermazioni spinose, ha provocato una bufera sui social. Nel cast, tra gli altri: Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero.