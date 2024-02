Saffi, due candidati agli Oscar per 10 lettori

Un biglietto per il cinema in regalo ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In programmazione rimane La zona d’interesse, con la regia di Jonathan Glazer che punta la macchina da presa su una famiglia tedesca come tante, la cui peculiarità, però, è spiazzante: vive accanto al campo di concentramento di Auschwitz durante la Seconda Guerra Mondiale e il padre è Rudolf Höss (Christian Friedel), comandante alla direzione del campo.

La famiglia abita in un’elegante casa di campagna in riva al fiume e li seguiamo mentre fanno cose quotidiane, come trascorrere una giornata estiva rinfrescandosi in acqua, oppure pranzare insieme, scherzare, prendere il tè con le amiche...

Ogni azione è svolta con naturalezza, come se appena dietro il loro giardino non ci fossero i forni crematori continuamente in azione, i cui unici segnali di presenza sono i continui suoni sinistri dei prigionieri che marciano legati, mentre nell’aria si vedono alzarsi nuvole di cenere. Nel film poco è mostrato e moltissimo è lasciato intuire nel palesarsi sul grande schermo della grande contraddizione che ha contraddistinto gli anni dell’olocausto e, più in generale, molti dei grandi orrori che hanno segnato e segnano la storia.

Il film è ispirato al romanzo La zona d’interesse di Martin Amis del 2014, edito in Italia da Einaudi nel 2015.

La pellicola è candidata a sei Oscar, tra i quali quelli come miglior film e miglior film in lingua straniera e sta catturando l’interesse di pubblico e critica.

Rimane in cartellone anche Past Lives della regista Celine Song che è al suo esordio in questo ruolo. Song racconta la storia di Nora e Hae Sung (interpretati da Greta Lee e Teo Yoo), due amici d’infanzia che promettono di essere anche qualcosa di più e li immortala in diverse fasi delle loro vite: la tenera età, l’adolescenza e l’età adulta. I due vengono separati quando la famiglia di Nora decide di emigrare dalla Corea del Sud al Canada e, dopo qualche tempo, finiscono col perdersi di vista.

Crescendo negli Stati Uniti, Nora (Greta Lee) riesce a coronare il suo sogno di diventare scrittrice e si trasferisce a New York. Nel frattempo Hae Sung (Teo Yoo) sta svolgendo la leva militare obbligatoria in Corea. Vent’anni dopo i due si incontrano ancora una volta e trascorrono insieme una settimana inera, durante la quale si ritroveranno ad affrontare argomenti cardine come quello di amore e destino, ma soprattutto a scoprire le conseguenze che la lontananza dal Paese natale, sia nel bene che nel male, ha portato nelle loro esistenze.

Il film ha ottenuto due importanti candidature agli Oscar: quella come miglior film e quella alla miglior regia.