Saffi e Astoria, proiezioni gratis per 20 lettori

Giornata speciale per i cinefili: i primi dieci lettori che presenteranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi e i primi 10 che si recheranno al cinema Astoria a partire dalle 18 di oggi riceveranno un biglietto in omaggio, per un totale di 20 biglietti in regalo. In via eccezionale la nostra iniziativa si terrà oggi per entrambe le multisale.

All’Astoria arriva ’Thunderbolts’. Il film Marvel diretto da Jake Schreier, riunisce un’improbabile squadra di antieroi composta da Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) e John Walker (Wyatt Russell) implicati in una difficile missione segreta.

Arriva anche ‘Black Bag - Doppio Gioco’, diretto da Steven Soderbergh. L’agente segreto George Woodhouse (Michael Fassbender) riceve un delicato incarico dal suo superiore Meacham (Gustaf Skarsgård): ha una settimana per scoprire chi dall’interno dell’agenzia, ha trafugato un software top-secret. Tra i cinque sospettati c’è anche la moglie di George, Kathryn (Cate Blanchett). Nel tentativo di smascherare il traditore, George invita a cena a casa sua gli altri quattro sospetti: la specialista in immagini satellitari Clarissa (Marisa Abela), il suo compagno e superiore Freddie (Tom Burke), la psichiatra dell’agenzia Zoe (Naomie Harris), e il suo fidanzato James (Regé-Jean Page).

Nuovo arrivo in sala anche ’Il bacio della cavalletta’, di Elmar Imanov. Bernard (Lenn Kudrjawizki) è uno scrittore freelance ossessionato dall’ordine. Bernard ha un rapporto speciale con suo padre, Carlos (Michael Hanemann). Un giorno, però, una diagnosi cambierà tutto: Carlos ha un tumore al cervello. Ed ecco che il futuro diventa insopportabilmente sconcertante.

Resta in cartellone ’30 notti con il mio ex’, di Guido Chiesa. Bruno (Edoardo Leo) è un padre single molto abitudinario, ma tutto viene stravolto quando, su insistenza della figlia e per senso di responsabilità, accetta di ospitare per un mese la sua ex moglie Terry (Micaela Ramazzotti), appena uscita da un lungo e delicato ricovero psichiatrico… Rimane anche ’Le assaggiatrici’, di Silvio Soldini, che racconta uno spaccato quasi inedito della seconda guerra mondiale, vista attraverso gli occhi delle giovani che hanno il compito di assaggiare le pietanze che dovrà poi mangiare Hitler, per accertarsi che non siano avvelenate.

Al Saffi, invece, va in scena ’Una figlia’, di Ivano De Matteo. Pietro (Stefano Accorsi), dopo la morte della moglie ha sviluppato un rapporto totalizzante ed esclusivo con la figlia. Quando, dopo diversi anni, proverà a rifarsi una vita, la ragazza faticherà ad accettarlo e trovare un nuovo equilibrio sarà più difficile del previsto.

’Sotto le foglie’, di François Ozon, vede protagonista Michelle Giraud (Hélène Vincent), una pensionata che vive in un tranquillo villaggio della Borgogna che condivide le giornate con l’amica Marie-Claude Perrin (Josiane Balasko). La sua routine viene sconvolta dall’arrivo della figlia Valérie (Ludivine Sagnier) e del nipote Lucas (Garlan Erlos), per le vacanze di Ognissanti…

È una novità ’La gazza ladra’, di Robert Guédiguian. Maria (Ariane Ascaride), è una donna matura dal cuore generoso che dedica la sua vita ad aiutare gli altri, in particolare a prendersi cura di persone anziane. La necessità e la voglia di aiutare un nipote la spingono, però, a rubare piccole somme ai suoi assistiti e quando la truffa verrà a galla la sua vita rischia di precipitare.

In cartellone c’è anche ’Ritrovarsi a Tokyo’, di Guillaume Senez. Jérôme (Romain Duris) è un tassista francese che vive a Tokyo. La sua vita ha come unico obiettivo ritrovare sua figlia Lily (Mei Cirne-Masuki), separata da lui dopo la fine del matrimonio con una donna giapponese. Proprio quando sta per tornare in Francia, l’incontro con Jessica (Judith Chemla), una giovane madre francese a cui è stato portato via il figlio, sconvolge i suoi piani mettendo in discussione il suo stesso equilibrio emotivo.