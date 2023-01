Saffi e Astoria, si riparte dal cinema italiano

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, porteranno questa pagina al cinema Saffi e altrettanti al cinema Astoria. Solo per questa settimana, in via del tutto eccezionale, la nostra iniziativa comprende nello stesso giorno i film in cartellone nelle due multisale di viale dell’Appennino. Al Saffi è uscito ‘I migliori giorni’, diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo: un film corale diviso in quattro episodi in cui si parla di come siamo portati ad affrontare le feste comandate, da Natale a Capodanno, passando per San Valentino e la festa della donna. Nel cast: Anna Foglietta, Luca Argentero e lo stesso Edoardo Leo. Rimane ‘The Fablemans’ di Steven Spielberg: un lavoro semi autobiografico in cui il regista racconta la storia di Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), un ragazzo cresciuto tra l’Arizona e la California tra gli anni 50 e 60, che grazie all’amore di sua madre (Michelle Williams) per la musica e il cinema, si appassiona anche lui alla settima arte. Il giovane, un giorno, scopre uno sconvolgente segreto familiare e finisce per cercare rifugio nella magia del cinema, che con il suo potere salvifico può aiutarlo a vedere la verità...

All’Astoria, invece, troviamo ‘Tre di troppo’, una commedia di e con Fabio De Luigi che, affiancato da Virginia Raffaele, mette in scena la storia di una coppia armoniosa, passionale e alla moda, felicissima della loro scelta di non avere figli che, una mattina, senza un motivo apparente, si trova in casa tre bambini che inspiegabilmente li chiamano mamma e papà e che hanno bisogno delle loro cure. Come riusciranno a liberarsene per tornare alla loro esistenza tranquilla? Rimane in cartellone ‘Avatar 2’ di James Cameron, dove ritroviamo i due protagonisti del primo capitolo, Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana), pronti ad eplorare lo sconfinato mondo di Pandora e ad affrontare nuovi conflitti con l’umanità. Del cast fanno parte anche alcuni nuovi arrivati: Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh e Vin Diesel che insieme a Sam Worthington e Zoe Saldana Ancora in sala ‘Il grande giorno’ di Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo. Giovanni e Giacomo sono amici da sempre, perciò quale miglior evento possibile se non il matrimonio dei loro rispettivi figli? Peccato che alla festa sia invitato anche Aldo, nuovo compagno della ex moglie di Giovanni, la cui presenza rischia di far vacillare pericolosamente equilibri familiari e amicali che, forse, erano solo apparentemente solidi. Rimane, infine, ‘Le otto montagne’ di Felix Van Groeningen. Pietro, bambino torinese, va in vacanza con la madre in un paesino della Valle d’Aosta dove abita un solo bambino suo coetaneo, Bruno. I due divengono presto amici a tal punto che i genitori di Pietro sono disposti ad ospitare Bruno per farlo studiare in città. Il padre di lui però non è d’accordo. Il destino, così, è segnato: mentre Pietro torna in città, Bruno resta in montagna per tutta la vita. I due però continueranno ad incontrarsi e ristruttureranno insieme una baita, prima che Pietro inizi a viaggiare nel mondo. Nel cast Luca Marinelli, Alessandro Borghi e Filippo Timi.