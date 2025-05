Saffi, ecco il film sulla vita di Goliarda Sapienza

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30.

In sala arriva ’Fuori’, diretto da Mario Martone. Il film racconta un momento cruciale nella vita della scrittrice Goliarda Sapienza (Valeria Golino), ispirandosi a una vicenda reale. È il 1980, e Goliarda finisce in carcere per un gesto dettato dal bisogno: il furto di alcuni gioielli. Ma quella che potrebbe sembrare una caduta per lei è in realtà l’inizio di una rinascita. Tra le mura del carcere la scrittrice entra infatti in contatto con un gruppo di giovani detenute e tra loro nasce un dialogo autentico, fatto di solidarietà femminile, confidenze e scambi sinceri. È un’umanità viva, bruciante, che riaccende in Goliarda quella voglia di vivere e di scrivere che aveva perso, fiaccata dalle avversità della vita che l’avevano ridotta addirittura in miseria. Una volta fuori, nella Roma torrida e sospesa di un’estate anni Ottanta, Goliarda continua a frequentare quelle stesse donne, ormai libere anche loro. In particolare, stringe un legame intenso con Roberta, una attivista politica caduta nella delinquenza, con cui condivide un’intimità e una complicità che il mondo esterno fatica a comprendere. Ma è proprio quel rapporto profondo a restituirle energia e parole. Fuori è il racconto di una trasformazione, di un legame inaspettato e di una libertà ritrovata dove meno ci si aspetterebbe, in parte ispirato a ‘L’università di Rebibbia’, romanzo autobiografico dove Sapienza racconta la sua esperienza nella casa circondariale. Nel cast troviamo oltre a Valeria Golino anche Matilda De Angelis, la cantante Elodie Di Patrizi, Corrado Fortuna, Stefano Dionisi, Antonio Gerardi e Francesco Gheghi. Una curiosità: l’opera più celebre firmata da Goliarda Sapienza è ’L’arte della gioia’, ed è stato recentemente adattato per lo schermo per la regia di Valeria Golino, che in questo film interpreta il ruolo della scrittrice.

Nuovo arrivo in cartellone anche ’Berlino estate ‘42’, con la regia di Andreas Dresen che porta in scena la storia di Hilde (Liv Lisa Fries), una ragazza che durante la Seconda guerra mondiale entra a far parte di un gruppo antinazista della Resistenza tedesca, nel quale conosce Hans (Johannes Hegemann). I due si innamorano trascorrono insieme una magnifica estate gioiosa, quella del 1942, a Berlino. Hilde e Hans si sposano e aspettano un bambino, ma la loro felicità verrà meno quando la ragazza viene arrestata dalla Gestapo e sarà costretta a partorire in carcere. Sarà suo figlio a darle la forza di andare avanti e di resistere anche nei momenti più bui. Il film si ispira a una vicenda reale: quella dell’attivista tedesca Sophie Scholl.