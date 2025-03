Saffi, ecco la vera storia di Patrice e Michel

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi in tempo per lo spettacolo delle 20,30.

In sala arriva ’La storia di Patrice e Michel’. Il film diretto da Olivier Casas vede protagonisti Michel e Patrice (Yvan Attal e Mathieu Kassovitz), due fratelli che nel 1948, a soli 5 e 7 anni, vengono abbandonati dalla madre e fuggono nella foresta, dove iniziano una vita selvaggia, lontano dalla civiltà. Per sette lunghi anni sopravvivono affrontando il freddo, la fame e le difficoltà quotidiane, dimostrando una straordinaria capacità di adattamento. Il loro legame diventa simbiotico, una connessione profonda che li rende inseparabili e li lega indissolubilmente alla natura. Decenni dopo, Michel, ormai adulto, intraprende un lungo viaggio nel Grande Nord canadese alla ricerca di suo fratello. Nonostante il tempo passato, il legame tra i due fratelli rimane forte, ma il passato, con i suoi traumi, torna a far sentire il suo peso. La storia vera di questi due fratelli che hanno vissuto come bambini selvaggi nella foresta per anni, sfidando le leggi della natura e della società, si intreccia con una ricerca di identità, e anche a distanza di tempo mette alla prova la loro capacità di affrontare la realtà. La storia si basa su una vicenda realmente accaduta durante la Seconda Guerra Mondiale, quando nel 1948 i fratelli Michel e Patrice de Lafregerye furono abbandonati e sopravvissero per sette anni da soli nei boschi francesi.

Resta ancora in programmazione, invece, ’L’orto americano’. L’ultimo lavoro di Pupi Avati inizia a Bologna alla vigilia della Liberazione. Un giovane aspirante scrittore (Filippo Scotti) dalla mente contorta, incrocia casualmente lo sguardo di un’ausiliaria americana (Mildred Gustafsson) dal barbiere e se ne innamora follemente. Non la dimenticherà mai e anni dopo decide di andare negli Stati Uniti per scrivere il suo romanzo definitivo. Quando arriva in una cittadina del Midwest, scopre che nella casa vicina vive un’anziana signora che ha perso ogni traccia della figlia. Di notte, dall’orto della donna, provengono inquietanti urla. L’uomo ricollega alcuni dettagli sinistri e si convince che la figlia dell’anziana vicina sia proprio il suo amore americano, di nome Barbara. Decide così di volerla ritrovare. Le ultime notizie che la madre ha di lei è che ha sposato un italiano e vive in una cittadina alla foce del Po. Lo scrittore torna in Italia per condurre le sue ricerche e scopre verità macabre che non poteva nemmeno immaginare. Rratto dal suo omonimo romanzo edito nel 2023 da Solferino, L’orto americano rappresenta per Avati un ritorno al genere horror, in questo caso da lui stesso definito ‘gotico padano’. Le riprese hanno avuto luogo in diverse location, tra cui i Cinecittà Studios di Roma, il Delta del Po e la città di Davenport in Iowa.