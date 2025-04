Saffi, ecco ’Nonostante’ e ’La vita da grandi’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30.

In cartellone arriva La vita da grandi, diretto da Greta Scarano. Il film vede protagonista Irene (Matilda De Angelis), una giovane donna che vive a Roma, lontana dalla città in cui è nata, Rimini, e da un passato che ha cercato di lasciarsi alle spalle. La sua routine viene interrotta quando sua madre le chiede di tornare per qualche giorno e occuparsi del fratello maggiore, Omar (Yuri Tuci), un ragazzo autistico con un sogno preciso: diventare indipendente. Omar non ha intenzione di dipendere da Irene o da chiunque altro quando i loro genitori non ci saranno più. Vuole sposarsi, avere tre figli (perché tre è il numero perfetto) e diventare un cantante rap famoso. Ma per riuscirci deve imparare a essere autonomo. Per Irene, il ritorno a Rimini si trasforma in un viaggio emotivo inatteso. Tra le mura della loro casa d’infanzia, carica di ricordi e sentimenti irrisolti, i due fratelli si ritrovano a condividere giorni intensi. Omar sfida le certezze di Irene, costringendola a guardare la realtà con occhi nuovi. Irene diventa la guida di Omar in un percorso di piccole e grandi conquiste: prepararsi da solo, prendere decisioni, affrontare il mondo con sicurezza. Ma, nel farlo, si accorge che anche lei sta imparando che crescere non significa solo prendersi responsabilità, ma anche fidarsi, lasciarsi andare e accettare che, a volte, si ha bisogno di qualcuno accanto. In un viaggio di sorrisi, difficoltà e musica, Irene e Omar scoprono che, in fondo, la vita da grandi si impara insieme. Il film, ispirato alla storia vera di Margherita e Damiano Tercon, segna l’esordio nella regia dell’attrice Greta Scarano e quello come attore di Yuri Tuci.

Resta in programmazione Nonostante, di e con Valerio Mastandrea. In un ospedale un uomo (Mastandrea) è ricoverato da tempo, ma non vede in questo una prigionia, bensì una condizione di libertà: lontano dalle responsabilità, dai problemi, dalle incertezze del mondo. Qui dentro tutto è semplice, prevedibile. La sua tranquillità viene però scossa dall’arrivo di una nuova compagna di reparto. Lei (Dolores Fonzi) è tutto il suo opposto: irrequieta, furiosa, insofferente a ogni regola. Per lei l’ospedale non è un rifugio ma una condanna, e non intende accettarla. Vuole vivere pienamente o morire, ma non restare sospesa in quell’attesa priva di significato. L’incontro tra i due diventerà uno specchio in cui riflettersi, una sfida a rimettere in discussione ciò che credeva libertà. E così, nel confronto con lei, capisce che non esiste un luogo sicuro in cui nascondersi dalle proprie emozioni. Se si vuole vivere davvero, non si può fuggire dal proprio cuore.