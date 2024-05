Saffi, gratis 10 biglietti per il thriller ’Eileen’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In programmazione arriva Eileen. Il film, diretto da William Oldroyd, è ambientato nella Boston degli anni ‘60 e racconta la storia di Eileen (Thomasin McKenzie), una donna timida che risulta quasi invisibile agli occhi altrui. Condivide la casa con il padre violento e alcolista, mentre sul posto di lavoro, una struttura carceraria, la donna è stata emarginata dai suoi colleghi. Le cose cambiano con l’arrivo di Rebecca (Anne Hathaway), la nuova psicologa del carcere che si unisce al personale della prigione. Elegante e disinvolta, ma dipendente dall’alcol, Rebecca affascina Eileen sin da subito con la sua personalità. Grazie alla nuova arrivata, Eileen sembra vedere una luce nell’oscurità della sua vita, ma l’amica la trascinerà in qualcosa di davvero pericoloso, che potrebbe distruggere completamente la sua vita... Dopo l’acclamato ’Lady Macbeth’ (2016), il regista William Oldroyd torna a dirigere un film per il grande schermo, questa volta un thriller psicologico ambientato nella Boston degli anni Sessanta, con omaggi al cinema di Hitchcock. ’Eileen’ è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2015 della scrittrice americana Ottessa Moshfegh, la quale ha anche co-sceneggiato il film insieme al marito Luke Goebel. La colonna sonora originale è stata composta dal polistrumentista Richard Reed Parry, noto per essere un membro della band indie rock canadese Arcade Fire.

Rimane ancora in sala Marcello mio, un film franco-italiano scritto e diretto dal regista Christophe Honoré, giunto al suo sedicesimo lungometraggio. L’opera vuole essere un omaggio al celebre attore della Dolce vita Marcello Mastroianni, in occasione del centenario dalla sua nascita. Per realizzare un film sulla memoria di un grande protagonista del cinema italiano del Novecento, Honoré non poteva non pensare come protagonista migliore alla figlia Chiara Mastroianni, la quale segna così la sua settima collaborazione col regista francese dopo L’hotel degli amori smarriti (2019). Qui Chiara Mastroianni veste letteralmente i panni del padre immedesimandosi in lui fin quasi alla catarsi. Il film narra una storia in parte di fantasia, ma i personaggi che sfilano nelle scene sono tutti reali: così come Chiara Mastroianni interpreta se stessa (oltre al padre scomparso), anche la madre Catherine Deneuve, il collega Fabrice Luchini, Nicole Garcia, Benjamin Biolay, Melvil Poupaud e Stefania Sandrelli fanno lo stesso, alternando momenti di autenticità e recitazione. Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2024, in lizza per la Palma d’oro.