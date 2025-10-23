Saffi, gratis per 10 lettori ecco il film su Springsteen

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, stasera, consegneranno questa pagina in originale alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30.

In cartellone arriva Springsteen - Liberami dal Nulla. Il film diretto da Scott Cooper, segue Bruce Springsteen (Jeremy Allen White) nella realizzazione dell’album ‘Nebraska’ del 1982, anno in cui era un giovane musicista sul punto di diventare una superstar mondiale, alle prese con il difficile equilibrio tra la pressione del successo e i fantasmi del suo passato. Inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, l’album segnò un momento di svolta nella sua vita ed è considerato una delle sue opere più durature: un album acustico puro e tormentato, popolato da anime perse in cerca di una ragione per credere.

vede nel suo cast anche anche Jeremy Strong nel ruolo di Jon Landau, storico manager e confidente di Springsteen; Paul Walter Hauser nei panni del tecnico di chitarre Mike Batlan; Stephen Graham in quelli di Doug, padre di Springsteen; Odessa Young nel ruolo di Faye, il suo interesse amoroso; Gaby Hoffman in quello di Adele, madre di Springsteen; Marc Maron nelle vesti di Chuck Plotkin; David Krumholtz in quelle di Al Teller, Columbia executive. Il regista Scott Cooper ha scritto la sceneggiatura per il grande schermo basandosi sul libro di Warren Zanes intitolato ‘Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska’.

In sala arriva anche DJ Ahmet. Il film, diretto da Georgi M. Unkovski, segue la storia di Ahmet (Arif Jakup), un ragazzino di 15 anni che appartiene alla minoranza turca degli Yoruk, una comunità seminomade che vive tra le colline isolate della Macedonia del Nord. Dopo la morte della madre, la sua vita si divide tra la scuola, la cura del fratellino piccolo che non parla più e la sorveglianza delle venti pecore di famiglia. Suo padre è uomo severo e ancorato alla tradizione. Il ragazzo si rifugia nella musica, sognando un mondo più ampio e più libero. A scuola si lascia andare ai ritmi elettronici con il suo unico amico e di notte vaga tra i boschi con le cuffie alle orecchie. È lì che per caso, incappa in un rave clandestino, dove luci e suoni trasformano per un istante il suo mondo. Accanto al richiamo della musica, cresce anche un sentimento proibito per Aya (Dora Akan Zlatanova), la vicina diciassettenne promessa in sposa a un lavoratore turco emigrato in Germania. Aya conosce bene le regole non scritte della comunità, ma sogna di infrangerle. Quando incrocia lo sguardo sincero di Ahmet, qualcosa si incrina nel suo apparente distacco. Tra tradizioni opprimenti, aspettative familiari e la ricerca di un’identità propria, Ahmet si trova al centro di un conflitto tra passato e futuro, tra ciò che gli è stato imposto e ciò che desidera davvero.