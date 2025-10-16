Saffi, gratis per 10 lettori ‘Amata’ con Accorsi

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In cartellone arriva Amata. Il film diretto da Elisa Amoruso, racconta la storia di Nunzia, una giovane studentessa fuori sede che affronta da sola una gravidanza indesiderata e tenuta segreta. Dopo il parto, per paura di non essere pronta ad essere madre, decide di lasciare la neonata, Margherita, alle cure dell’ospedale. Ha dieci giorni di tempo per ripensarci, giorni sospesi in cui la sua giovinezza e il suo futuro si scontrano con il peso di una scelta irreversibile. Dall’altra parte ci sono Maddalena e Luca, una coppia che ha attraversato anni di tentativi falliti per diventare genitori. Lei ha ormai superato i quarant’anni, lui la sostiene con amore e determinazione.

Quando finalmente si apre per loro la possibilità di un’adozione, la speranza torna a farsi viva. Anche per loro quei dieci giorni diventano un conto alla rovescia carico di emozione e incertezza. Margherita è il fragile filo che unisce queste due storie. Una bambina sospesa tra due mondi, tra chi l’ha messa al mondo e chi sogna di accoglierla. Un racconto delicato e profondo sul significato della maternità, della scelta, del legame e dell’amore in tutte le sue forme. Nel cast Miriam Leone e Stefano Accorsi. Il film è tratto dal romanzo di Ilaria Bernardini, autrice anche della sceneggiatura del film.

In sala rimane anche Un crimine imperfetto, film diretto da Franck Dubosc. L’azione è ambientata in un remoto villaggio del Giura, dove Michel e Cathy (Franck Dubosc e Laure Calamy) tirano avanti vendendo abeti di Natale. Con il figlio dodicenne Doudou, ragazzino con difficoltà, vivono in una vecchia fattoria tra montagne innevate, conti in rosso e sogni ormai sbiaditi. La loro coppia è allo stremo soprattutto a causa delle continue necessità quotidiane alle quali si è costretti a far fronte: troppe rate da pagare, troppe delusioni e un inverno che sembra non finire mai.

Una sera sulla strada del ritorno, Michel inchioda di colpo per evitare quello che sembra un orso sulla carreggiata. La manovra azzardata lo fa schiantare contro un’auto sul ciglio della strada, i cui passeggeri a bordo muoiono sul colpo. Preso dal panico, Michel chiama Cathy. Dopo un breve, gelido silenzio, decidono insieme di nascondere tutto. Mentre cercano di far sparire i corpi, nel bagagliaio dell’auto incidentata scoprono una borsa con oltre due milioni di euro in contanti. Quello che inizialmente sembra un miracolo natalizio si trasforma in un incubo a occhi aperti, innescando una serie di eventi caotici e assurdi... Nei giorni successivi ‘Un crimine imperfetto’ si alternerà in sala con un’altra pellicola: ‘Le città di pianura’.