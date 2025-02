Saffi, in sala il film iraniano candidato agli Oscar

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20,30. In cartellone arriva Il seme del fico sacro. Il film diretto da Mohammad Rasoulof, è ambientato a Teheran, dove i festeggiamenti per la promozione di Iman a giudice istruttore del Tribunale della Guardia Rivoluzionaria coincidono con il movimento di protesta popolare a seguito della morte di una giovane donna. Iman è alle prese con il peso psicologico del suo nuovo ruolo. Mentre le sue figlie, Rezvan e Sana, sono scioccate e, allo stesso tempo, elettrizzate dagli eventi, la moglie Najmeh cerca di fare del suo meglio per tenere insieme la famiglia. Quando Iman scopre che la sua pistola d’ordinanza è sparita, sospetta delle tre donne. Spaventato dal rischio di rovinare la sua reputazione e di perdere il lavoro, diventa sempre più paranoico e inizia, in casa propria, un’indagine in cui vengono oltrepassati tutti confini, uno dopo l’altro... La pellicola è candidata agli Oscar 2025 come miglior film internazionale e ha già vinto il premio speciale della giuria al Festival di Cannes 2024. La vicenda del regista è molto travagliata, infatti è stato attaccato dal governo della Repubblica Islamica dell’Iran, che l’anno scorso gli ha impedito di recarsi a Cannes, dove era stato invitato a far parte della giuria di Un certain Regard. Gli è stato confiscato il passaporto dalle autorità iraniane dopo aver presentato A Man of Integrity a Telluride Film Festival, negli USA, ed è stato condannato al carcere (è la terza pena detentiva che sconta in Iran). Dopo mesi di detenzione, è stato rilasciato a causa delle sue condizioni di salute.

Rimane ancora in programmazione Itaca - Il Ritorno. Il film diretto da Uberto Pasolini, vede Ulisse (Ralph Fiennes) fare ritorno nella propria patria, Itaca. Partito per combattere la guerra di Troia vent’anni prima, il re, dopo aver affrontato varie peripezie, è giunto finalmente a casa. Il questi lunghi decenni il suo regno, però, è cambiato molto e ancora di più la sua dimora, dove l’amata Penelope (Juliette Binoche) si ritrova intrappolata, a causa dell’invasione dell’abitazione dei suoi pretendenti, decisi a farle pressione sulla scelta del nuovo marito, nonché nuovo re. Suo figlio Telemaco, lasciato bambino e divenuto ormai un uomo, convinto che suo padre sia morto, è costretto ad affrontare il lutto con la presenza ingombrante dei corteggiatori di Penelope, che lo vedono come un ostacolo tra loro e il trono. Il tempo ha cambiato anche Ulisse, la guerra ha avuto un forte impatto su di lui e ora non è più il glorioso guerriero che il suo popolo ricorda. Per salvare la sua famiglia e il suo regno, però, il re deve affrontare il proprio passato e trovare la forza per combattere e riprendersi quello che in questi ultimi vent’anni gli è stato negato.