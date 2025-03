Saffi, ‘L’orto americano’: ecco Pupi Avati

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30.

In sala arriva ’L’orto americano’. Il film diretto da Pupi Avati, tratto dal suo omonimo romanzo, inizia a Bologna alla vigilia della Liberazione. Un giovane aspirante scrittore (Filippo Scotti, nella foto) dalla mente contorta, incrocia casualmente lo sguardo di un’ausiliaria americana (Mildred Gustafsson) dal barbiere, e se ne innamora follemente. Non la dimenticherà mai, e anni dopo deciderà di andare negli Stati Uniti per scrivere il suo romanzo definitivo.

Quando arriva in una cittadina del Midwest, scopre che nella casa vicina vive un’anziana signora che ha perso ogni traccia della figlia. Di notte, dall’orto della donna, provengono inquietanti urla. L’uomo ricollega alcuni dettagli sinistri e si convince che la figlia dell’anziana vicina sia proprio il suo amore americano, di nome Barbara. Decide così di volerla ritrovare. Le ultime notizie che la madre ha di lei è che ha sposato un uomo italiano, e che vive in una cittadina in corrispondenza della foce del Po.

Lo scrittore torna in Italia per condurre le sue ricerche, e scopre verità macabre che non si sarebbe mai immaginato... Dopo aver girato lo storico ’Dante’ (2022) e l’autobiografico ’La quattordicesima domenica del tempo ordinario’ (2023), il regista bolognese ritorna al genere horror, in questo caso da lui stesso definito ‘gotico padano’. Le riprese hanno avuto luogo in diverse location, tra cui i Cinecittà Studios di Roma, il Delta del Po e la città di Davenport, in Iowa.

Dopo il recente successo agli Oscar, dove si è aggiudicato il premio come miglior film di animazione, in sala torna anche ’Flow’, diretto da Gints Zilbalodis.

Nell’opera, completamente priva di dialoghi, si racconta di una terribile alluvione che devasta il mondo. Il protagonista della storia è un gatto abituato a vivere per conto suo, e che si vede improvvisamente costretto a mettere da parte la sua indipendenza per sopravvivere. In un mondo in cui gli esseri umani sembrano essere scomparsi, l’arrivo dell’inondazione lo costringe infatti a mettersi in salvo su una barca che deve però condividere con un variopinto gruppo di animali, tra cui un lemure, un cane labrador, un capibara e un uccello. Gli animali imparano a collaborare, ma per il gatto è una sfida estremamente difficile.

L’esito però sarà sorprendente. Tra paesaggi di abbagliante bellezza e pericoli imprevisti, il viaggio farà capire a tutti che l’unione è la loro vera forza.

Il film è una coproduzione lettone-franco-belga, che ha segnato un grande passo avanti per il regista, il quale si è occupato anche della colonna sonora e della produzione della sua seconda opera.