Saffi, ’Madame Clicquot’ gratis per i primi 10 lettori

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che stasera consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi d’Essai Multisala (viale dell’Appennino 480) a partire dalle 20.30. In programma in c’è Madame Clicquot. Diretto da Thomas Napper, è ambientato in Francia durante le guerre napoleoniche e racconta la vera storia di Barbe-Nicole Ponsardin (Haley Bennett), passata alla storia come ‘Grande dama dello Champagne’. A soli vent’anni la protagonista divenne Madame Clocquot, in seguito al matrimonio con il rampollo di una famiglia di produttori di vino, François (Tom Sturridge). Nonostante il loro fosse un matrimonio combinato, tra i due sboccia l’amore. Ben presto però François muore suicida lasciando la moglie sola a crescere la loro figlia, Clémentine. Da sempre Barbe-Nicole è stata affascinata dagli esperimenti vinicoli del marito e, dopo la sua dipartita, decide di proseguire il lavoro del coniuge. Sfidando il codice napoleonico che vietava alle donne di gestire attività commerciali, la vedova inizia a dedicarsi allo studio teorico delle viti, dell’imbottigliamento e del suolo di coltivazione. È così che Barbe-Nicole scommette tutto sul raccolto di uva e sulla sua miscela di spumante mentre la concorrenza di Monsieur Moët le sta col fiato sul collo. Ancora oggi il motto della celebre maison di vini è: ‘Una sola qualità, la migliore’, la stessa voluta da Madame Clicquot, celebrata qualche anno fa da una bottiglia iconica, chiamata La Grande Dame e disegnata per alcune edizioni limitate da artisti internazionali come Yayoi Kusama.

In sala anche Taxi Monamour, film diretto da Ciro De Caro. La pellicola racconta la storia di due donne" Anna (Rosa Palasciano) ha una malattia che la costringe a vivere una solitudine forzata, ha una profonda crisi personale ed è in conflitto con la sua famiglia che le consiglia di seguire il suo compagno e trasferirsi in un’altra città per lavoro. Cristi (Yeva Sai)ù, invece, arriva da un paese in guerra, è costretta a stare lontana dalla sua famiglia e cercare di ricostruirsi una vita in Italia. Anche lei vive una condizione di solitudine che la fa stare soffrire. Quando le due donne si conoscono, seppur diverse, scoprono di avere molto in comune. Insieme assaporeranno il gusto della libertà. Il film, l’unico italiano in concorso, si è aggiudicato il premio del pubblico alle Giornate degli Autori all’ultimo Festival di Venezia. La pellicola è stata accolta da una standing ovation e dieci minuti di applausi alla sua première veneziana.