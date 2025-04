Saffi, ’Sotto le foglie’ gratis per dieci lettori

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30.

In cartellone arriva ’Sotto le foglie’. Il film diretto da François Ozon, si svolge in autunno e vede protagonista Michelle Giraud (Hélène Vincent), una pensionata che vive in un tranquillo villaggio della Borgogna. La donna condivide la sua vita con l’amica di lunga data Marie-Claude Perrin (Josiane Balasko) e si dedica alla cura del suo orto. La sua routine viene sconvolta dall’arrivo della figlia Valérie (Ludivine Sagnier) e del nipote Lucas (Garlan Erlos), per le vacanze di Ognissanti. Valérie è distaccata e rancorosa verso la madre a causa di un passato difficile. Nel frattempo, Marie-Claude è preoccupata per il figlio Vincent (Pierre Lottin), da poco uscito dal carcere. Michelle, volendo aiutarlo a ricostruire una vita onesta, lo assume come giardiniere. Grato per il sostegno ricevuto, Vincent decide di parlare con Valérie, cercando di migliorare i rapporti tra madre e figlia. La storia esplora legami familiari complessi, mettendo in luce la capacità di cambiamento nonostante le difficoltà. La sceneggiatura del film è ispirata alla storia personale di François Ozon, il quale ha scelto di girare in Borgogna, regione che ama e dove trascorreva le vacanze da bambino. Il film, visto in Francia da quasi 700.000 spettatori, ha vinto il Premio della giuria per la migliore sceneggiatura e il Premio per il miglior attore non protagonista (Pierre Lottin) al Festival international du film de Saint-Sebastián.

Rimane in programmazione ’La casa degli sguardi’. Il film è diretto da Luca Zingaretti (che fa parte anche del cast) e rappresenta il suo esordio alla regia di un film di finzione, dopo essersi più volte cimentato nel documentario. Si tratta della storia di Marco, un ventenne che vive con il padre e che ha perso la madre da poco. Marco ha una grave dipendenza dall’alcol e dalle droghe, che peggiora di giorno in giorno. È un ragazzo estremamente sensibile, scrive poesie e sente addosso tutto il peso del mondo. L’angoscia che lo tormenta riesce ad attenuarsi solo in parte grazie all’ubriachezza: ecco perché Marco si stordisce bevendo sempre di più. Questa sua dipendenza lo ha allontanato da tutti, dai suoi amici e dalla sua fidanzata, che non sanno più come aiutarlo. L’unico che gli sta ancora vicino è suo padre, ma anche lui si sente impotente di fronte a questo processo di autodistruzione. Quando a Marco viene offerto un lavoro nella cooperativa di pulizie dell’ospedale Bambin Gesù, lo accetta ma è convinto che il contatto con i bambini malati lo ucciderà… Le cose, però, non andranno come aveva previsto, ma prenderanno strade inattese.