Saffi, Ulisse torna a ‘Itaca’. Resta ’Io sono ancora qui’

In sala arriva ’Itaca – Il Ritorno’, diretto da Uberto Pasolini. Ulisse (Ralph Fiennes) fa ritorno nella propria patria, Itaca: partito per combattere la guerra di Troia vent’anni prima, il re, dopo aver affrontato varie peripezie, è giunto finalmente a casa. In questi lunghi decenni il suo regno, però, è cambiato molto e ancora di più la sua dimora, dove l’amata Penelope (Juliette Binoche) si ritrova intrappolata a causa dell’invasione dell’abitazione dei suoi pretendenti, decisi a farle pressione sulla scelta del nuovo marito, nonché re. Suo figlio Telemaco, lasciato bambino e divenuto ormai un uomo, convinto che suo padre sia morto, è costretto ad affrontare il lutto con la presenza ingombrante dei corteggiatori di Penelope, che lo vedono come un ostacolo tra loro e il trono. Il tempo ha cambiato anche Ulisse, la guerra ha avuto un forte impatto su di lui e ora non è più il glorioso guerriero che il suo popolo ricorda. Per salvare la sua famiglia e il regno, il re deve affrontare il proprio passato e trovare la forza per combattere e riprendersi quello che in questi ultimi vent’anni gli è stato negato. Una curiosità: Ralph Fiennes e Juliette Binoche tornano a lavorare insieme quasi 30 anni dopo ’Il paziente inglese’ (1997) di Anthony Minghella.

Resta in cartellone ’Io sono ancora qui’, di Walter Salles. 1971, Rio de Janeiro, nella morsa della dittatura militare: la famiglia Paiva vive nell’unico modo possibile per resistere al clima di oppressione che aleggia sul paese, con ironia e affetto, condividendo la quotidianità con amici e parenti. Ma un giorno si ritrovano vittime di un’azione violenta e arbitraria da parte del governo: Eunice resta d’improvviso senza suo marito Rubens, sola e con cinque figli, costretta a reinventarsi per proteggere i suoi cari e disegnare un futuro diverso da quello che la società le prospetta. La sceneggiatura si basa su ’Ainda estou aqui’, libro di memorie dello scrittore brasiliano Marcelo Rubens Paiva, noto per essere il figlio del politico Rubens Paiva, uno dei desaparecido della dittatura in Brasile durante gli anni Settanta, e di Eunice Paiva, donna simbolo della lotta contro la dittatura. Nel film Rubens è interpretato da Selton Mello, mentre Eunice da Fernanda Torres e Fernanda Montenegro (rispettivamente figlia e madre nella vita reale). Il film è stato presentato in concorso al Festival di Venezia 2024 e ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Osella per la migliore sceneggiatura a Heitor Lorega e Murilo Hauser.