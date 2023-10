Sagra del tartufo, tutto pronto per il bis e le premiazioni

La Sagra del Tartufo di Dovadola, organizzata dalla Pro loco, farà il bis oggi con un programma ricco d’iniziative e specialità gastronomiche. Alle 11.30 si terrà in piazza Marconi la premiazione del miglior tartufo fra i commercianti presenti, ovvero il Tartufo d’Oro, che l’anno scorso pesava 200 grammi e l’anno prima il doppio, vinto sempre dal commerciante ravennate delle Carraie Tiberio Roncuzzi. Il premio della quantità andrà invece al cesto di pepite più fornito. Le premiazioni saranno presiedute dal presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

Dalle 11 alle 20 stand aperti in piazza Berlinguer (ma domenica scorsa alle 9.30 c’erano persone che già pressavano per fare colazione, "almeno a base di crostini col tartufo"), sotto vari tendoni per un totale di 1.000 posti a sedere. Ecco un elenco delle principali prelibatezze: 2mila porzioni di tagliatelle tirate al mattarello dalle esperte sfogliene dovadolesi , 1.000 porzioni di polenta, 500 porzioni di lasagne bianche, condite con 300 kg di ragù al tartufo; un quintale di ragù al tartufo per condire migliaia di crostini, 2.000 uova al tegamino, 1.000 piadine romagnole farcite con prosciutto, salame e salsiccia, un quintale di carne per oltre 700 porzioni di scaloppine. Il tutto innaffiato di Sangiovese e altri vini delle prime colline fra Dovadola e Castrocaro. Per tutta la giornata il paese sarà animato da musica, da una mostra di artisti locali nel teatro comunale, dai negozi, ristoranti e agriturismi aperti, da un centinaio di bancarelle ambulanti.

Produttori agricoli e coltivatori locali avranno l’opportunità di presentare i loro prodotti di stagione, mentre sei commercianti di tartufi allestiranno i loro banchi per esibire il prezioso tubero. I prezzi? Da 150 a 350 euro l’etto il tartufo bianco, da 30 a 60 euro l’etto il nero.

Quinto Cappelli