Sagra del tortello, slogan fa discutere FdI: "Volgare? No, solo goliardia"

Si è svolta domenica scorsa a Premilcuore la Sagra del Tortello, animata da un centinaio di volontari della Pro loco e giovani (di cui l’80% circa sono donne). All’evento, sia a pranzo sia a cena, partecipano oltre duemila buongustai da tutta la Romagna, secondo le stime degli organizzatori. Tutti sembrano rimasti contenti e soddisfatti dell’esito della festa. Tuttavia nei giorni scorsi è emersa una polemica relativa all’immagine scelta per pubblicizzare l’evento: Sharon Stone nella celebre posa con le gambe accavallate che la rese iconica in ’Basic Instinct’ con accanto lo slogan ’La patata sta nel mezzo (scritto grande) nel tortello (a caratteri più piccoli)’. Fra gli interventi critici si registra il presidente della provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca, che lo definisce "gratuitamente volgare". Ed ecco che monta la polemica politica: Luca Bartolini, responsabile forlivese di FdI, dà del "saccente" a Lattuca e lo esorta a fare "il Presidente di tutti e non il moralista di partito. Un po’ di sana goliardia non fa male a nessuno: bravi i giovani volontari del paese". Lo scorso anno era stata scelta un’immagine del noto pornostar Rocco Siffredi, a rimarcare dunque una linea ’allusiva’, evidentemente ’innocua’ secondo gli organizzatori della festa. Il presidente della Pro loco, Adamo Biondi, si barrica dietro un "No comment", mentre molti nel paese di 750 abitanti dell’alta valle del Rabbi, la prendono a ridere. "Per due motivi di buon senso e lo scriva – sottolinea una giovane donna che però vuol restare anonima –. L’ironia e il buon umore sono saporiti come i tortelli sulla lastra; chi ne approfitta per buttarla in politica per farsi pubblicità, venga a Premilcuore per sapere come qui si sta".

Quinto Cappelli