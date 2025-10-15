Sagra della castagna da ’tutto esaurito’

"Per tutta la giornata di domenica scorsa, in occasione della 61ª edizione della Sagra della Castagna, Premilcuore è stata invasa da migliaia di visitatori". Il sindaco, Sauro Baruffi, racconta con soddisfazione il fenomeno, "perché è un buon segno che visitatori e turisti apprezzano il nostro paese e il territorio circostante, comprese le specialità gastronomiche della tradizione che tutti hanno potuto assaggiare agli stand della Pro loco nell’Area Feste e nei vari ristoranti e locali del paese e della zona, dove si è verificato ovunque quasi il tutto esaurito".

Anche il presidente della Pro loco, Adamo Biondi, esprime la soddisfazione dei tanti volontari dell’associazione organizzatrice della manifestazione, che ha tagliato il traguardo della 61ª edizione, una delle più antiche dell’Appennino forlivese e romagnolo. Né sindaco né presidente della Pro loco vogliono azzardare dati, ma molti osservatori del paese e operatori turistici stimano che durante la giornata di domenica i visitatori della sagra siano stati non meno di 3mila, anche perché circa 800 si sono seduti ai tavoli degli stand gastronomici per consumare il pranzo o la cena, in particolare a base di formaggio raveggiolo. Fra questi c’erano oltre 100 visitatori organizzati, di cui 70 che avevano scelto l’escursione nel castagneto con raccolta castagne e pranzo compreso, una quindicina di ragazzi di una scuola e altrettanti della delegazione francese che sta per gemellarsi col comune dell’alta valle del Rabbi.

Fra le specialità della sagra, sono state consumate 130 kg di caldarroste, cotte in un grande bruciatore girato sulla fiamma del fuoco da esperti ‘bruciatori’ e vedute in piccoli sacchetti. "Domenica prossima – annuncia il presidente della Pro loco – faremo il bis che prevede anche la lavorazione della carne di maiale, come si faceva un tempo in tutte le famiglie. Fra le specialità del giorno, si potranno assaggiare ciccioli, salsicce fresche e appunto ogni tipo di carne ai ferri di maiale".

Anche domenica prossima sarà ancora visitabile la mostra di fotografie del premilcuorese Mattia Vespi, presso l’Archivio fotografico, aperta domenica scorsa, alla presenza del sindaco Baruffi, che commenta: "Questa esposizione arricchisce l’offerta turistica del nostro paese e territorio, insieme alle strutture turistiche, alle bellezze del paese, del fiume e della natura circostante". Conclude il presidente Biondi: "Anche per domenica prossima ci saranno ancora tante bancarelle di prodotti autunnali, fra cui i buoni e gustosi marroni di Premilcuore", venduti domenica scorsa da 5 a 8 euro il kg, in base alla pezzatura e qualità.