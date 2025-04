Sagra e Palio dell’Uovo, le novità: si parte con la cena propiziatoria

Quest’anno la Sagra e Palio dell’Uovo di Tredozio, in programma per Pasqua e Pasquetta, si presenta con un’anteprima eccezionale: la ‘Cena propiziatoria’ questa sera alle 19 in piazza Vespignani, preparata dai quattro rioni Borgo, Casone, Nuovo e Piazza (info: tel. 333.7273495). Anche il menù sarà il più possibile a tema: piadina fritta con affettato e sangria (antiposto), tagliatelle con ragù e vino (primo, per anticipare la gara delle sfogline), salsiccia con pane e birra (secondo), dolci con caffè e amari (dessert).

La 59ª edizione, organizzata da Comune, Pro loco e Comitato dei quattro rioni si svolgerà nel campo sportivo del paese, mentre le gare sulle sponde del vicino fiume Tramazzo. Spiega la segretaria della Pro loco, Clara Parrucci: "Ci sono altre due novità: la pesca fra il pubblico, con ricchi premi, e l’Aperipalio la sera di Pasqua dalle 18 in poi, in collaborazione con la Band Piterpan dj set e gadget". Inoltre, le gare del Palio femminile sono le stesse di quello maschile.

Il programma di Pasqua si aprirà alle 15 con food truck, stand gastronomico a cura della Pro loco e giochi col pubblico. Seguiranno il 24° Campionato delle sfogline, il 52° Campionato nazionale mangiatori di uova sode, Maxi battitura di uova sode e pesca nell’uovo con ricchi premi. Alle 16.30 prenderà il via la 17ª edizione del Palio dell’Uovo femminile sulle sponde del Tramazzo. L’Aperipalio chiuderà la manifestazione di Pasqua.

Il programma di Pasquetta aprirà alle 12, con food truck e stand gastronomico. Alle 14.30 sfilata dei carri allegorici dei quattro rioni: Borgo (colore rosso ), Nuovo (bianco), Piazza (verde) e Casone (blu). Alle 15.30 trasferimento lungo le rive del fiume per le gare di battaglia delle uova, uovo nel pagliaio, tiro alla fune e uovo al bersaglio. Al termine 40ª Disfida dell’Uovo tra i comuni gemellati di Arcevia (Ancona) e Tredozio. Durante i due giorni ci saranno mostre fotografiche, bancarelle e musica.

Quinto Cappelli