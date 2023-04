Sagra e Palio dell’Uovo scaldano i motori

di Quinto Cappelli

Pasqua a Tredozio è sinonimo di Sagra e Palio dell’Uovo, la manifestazione di Comune, Pro loco e Rioni Borgo, Casone, Nuovo e Piazza, che ha raggiunto la 57ª edizione. Spiegano il presidente e la segretaria della Pro loco, Matteo Bendoni e Clara Parrucci: "Le nostre uova pasquali sono da gioco e da passatempo, come vuole l’antica tradizione del paese, trasformatasi in auguri di speranza ed allegria". Aggiunge la sindaca Simona Vietina: "La Festa si aprirà il giorno di Pasqua alle 15, con la ‘Maxi battitura’ a coppie di bambini, donne e uomini, con le uova sode colorate". Seguirà la gara delle Sfogline, ognuna delle quali dovrà tirare al mattarello in 8 minuti una bella sfoglia rotonda con un impasto di 700 grammi. Si passa poi alla gara più attesa: il 50° ‘Campionato nazionale di mangiatori di uova sode’: in 3 minuti vince chi mangia più uova. I giochi della Pasqua continuano con la ‘Disfida del 15° Palio femminile’: le ragazze dei 4 Rioni si sfidano nelle avvincenti gare di ‘uovo nel pagliaio, tiro alla fune e battaglia delle uova’, con le ragazze del Borgo che difenderanno il titolo. Durante il pomeriggio sarà possibile fare merenda presso lo stand gastronomico, con bartolaccio e piadina fritta e alle 18 AperiPalio, a cura della Pro Loco con musica, vino e birra.

Protagonista di Pasquetta sarà la 57ª edizione del Palio dell’Uovo, con la sfilata dei carri allegorici, con 50 personaggi di ciascun rione e la ‘Disfida del Palio’ sulle rive del fiume Tramazzo fra i 4 rioni, con le gare che divertono tanto il pubblico e i giovani rionali: tiro alla fune, uovo nel pagliaio, uovo al bersaglio, battaglia delle uova. Detentori del titolo dal 2019: rione Piazza. Racconta la sindaca Vietina: "Ritorna anche la ‘Disfida dell’uovo’ fra Tredozio e Arcevia, il comune marchigiano gemellato dal 1982, con noi in vantaggio 40 a 32". Le novità di quest’anno? L’apertura degli stand gastronomici alle 12 per Pasquetta, la visita al giardino di palazzo Fantini con la caccia al tesoro botanico il lunedì e l’ingresso ad offerta libera.