Sagra e Palio dell’Uovo, Tredozio in campo

di Quinto Cappelli

"Tutto il paese è coinvolto nei preparativi per la Sagra e Palio dell’Uovo, dopo tre anni di manifestazione a distanza causa la pandemia. Quindi non vediamo l’ora di tornare in piazza con i giochi, le gare e le sfilate dei quattro rioni Borgo, Casone, Nuovo e Piazza". E’ la fotografia di Tredozio, scattata in questi giorni dal presidente della Pro loco Matteo Bendoni, quando tantissimi dei 1.200 abitanti sono in piazza e lungo il fiume a preparare i giochi o nei vari capannoni ad allestire i carri allegorici e i costumi dei figuranti (oltre 50 per ogni rione): il Borgo guidato da Clara Parrucci, il Casone da Stefano Liverani, il Nuovo da Valentino Bassetti e la Piazza da Paolo Serripini.

La tradizionale manifestazione riprende con la 57ª edizione, organizzata da Comune, Pro loco e Comitato dei rioni. La domenica di Pasqua si aprono i giochi alle ore 15, con la battitura delle uova sode fra il pubblico (donne, uomini e bambini), cui seguirà il campionato di sfogline: a disposizione di chi vuol partecipare c’è un impasto di 700 grammi, che in 8 minuti va trasformato in una bella sfoglia rotonda; campionessa del mattarello del 2019 è Emanuela Lucatini, che ha vinto con una maxi sfoglia di 117x112 cm.

Si passerà poi alla gara più attesa del pomeriggio, il Campionato nazionale dei mangiatori di uova sode, giunto alla 50ª edizione: in 3 minuti vince chi mangia più uova. Detentore del titolo è Fausto Ricci, con 17 uova ingoiate (suo il record leggendario di 22 uova). I giochi della Pasqua continueranno con il 15° Palio femminile, sfida fra 25-30 ragazze dei quattro Rioni nelle avvincenti gare: uovo nel pagliaio, tiro alla fune e battaglia delle uova. L’ultima edizione è stata vinta dalle giovani del Borgo. Durante il pomeriggio sarà possibile fare merenda presso lo stand gastronomico della Pro loco con bartolaccio e piadina fritta; alle 18 AperiPalio, con musica, vino e birra.

Il lunedì di Pasquetta ritornerà l’allegria della sfilata dei carri allegorici e la sfida del 57° Palio dell’Uovo fra 25-30 giovani dei quattro rioni, con le gare di tiro alla fune, uovo nel pagliaio, uovo al bersaglio e battaglia delle uova. Detentore del titolo il rione Piazza. Nell’intermezzo del Palio, ritornerà anche la disfida dell’uovo fra Tredozio ed Arcevia (Ancona): Comuni gemellati dal 1982 dalla stessa tradizione, con Tredozio in vantaggio per 40 a 32.

Nelle due giornate, il paese sarà animato anche da mostre fotografiche, bancarelle, intrattenimento, il citato stand gastronomico della Pro loco e visita al giardino di palazzo Fantini, con caccia al tesoro botanico.