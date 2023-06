Sala Aurora, incontro con il docente Ronchi e lo storico Tassani

Oggi alle 17,30 presso la sala Aurora (ex circolo della Scranna) con sede in corso Garibaldi 80, Forlì, il docente Rocco Ronchi dialogherà con lo storico e saggista Giovanni Tassani (già assessore alla cultura del Comune di Forlì) sul seguente tema ‘Il valore della continuità: le migliori scelte del passato per orientare buone cose per il futuro’. L’incontro fa parte del ciclo di incontri a cura di Fosco Foglietta e Wilma Malucelli dal titolo ’ Forme

del bene comune: la partecipazione come senso del vivere quotidiano’.

