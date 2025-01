Sala Bernabei, incontro del ciclo ‘Ben - Essere’

Stasera alle 20.30 nella sala Bernabei in piazza Matteotti a Modigliana si tiene l’incontro pubblico ‘Ben - Essere’, per creare sinergie tra operatori economici, cittadini, associazioni, istituzioni e studenti di Modigliana e Tredozio. Tra gli obiettivi del progetto valorizzare il territorio. "Scriveremo un patto di concretezza – spiegano gli organizzatori – per costruire una Comunità consapevole, connessa e competente dove ogni voce contribuisce a creare un ambiente di vita sano e gratificante".