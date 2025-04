Sala d’accoglienza a Valbonella: il progetto

Il Parco nazionale ha approvato il progetto definitivo della nuova sala di accoglienza del Giardino Botanico Valbonella a Corniolo. L’intervento prevede la realizzazione di uno spazio per i visitatori che si compone di una sala di 20mq e un portico laterale diviso in due aree di circa 4,80mq in totale. Alla sala si accederà direttamente dalla viabilità pedonale esistente, prospiciente l’ingresso del giardino. È previsto un unico ambiente con finalità di accoglienza-didattica. A fianco dell’ambiente principale saranno realizzate due piccole zone porticate esterne e aperte, per il riparo temporaneo dei materiali eventualmente portati dai visitatori così come per il ricovero di attrezzature a servizio del Giardino. "L’intenzione è quella di realizzare uno spazio minimale ma accogliente in cui l’utenza del Giardino Botanico possa essere ricevuta – precisano i progettisti dello Studio M2A di Forlì – dalle guide o dal personale dell’ente Parco per poi proseguire con la visita ed eventualmente lasciare all’interno o sotto i portici laterali zaini e attrezzature. Sul prospetto opposto a quello di ingresso è presente una grande vetrata panoramica che accoglie una seduta e si affaccia su declivio del giardino lungo il torrente". La struttura costruita con doghe in larice ed ampie vetrate prevede un basamento in pietra. Il costo dell’intervento è di 116.172 euro.

o.b.