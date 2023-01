Sala giochi, stop sospeso Decisione fissata a maggio

La sala giochi di viale Spazzoli troppo vicina la chiesa di Regina Pacis? Per il Comune sì. Per il Consiglio di Stato, forse.

Nel 2017 l’amministrazione depotenziò il locale, costringendolo, legalmente, a continuare l’attività solo con videogames e non con slot d’azzardo (tipo il poker elettronico). E questo in ossequio alla legge regionale numero 5 del 2013, che vieta la permanenza di videolottery ’denarogivore’ a meno di 500 metri da ’luoghi sensibili’ (come centri sociali , luoghi di aggregazione, parrocchie, impianti sportivi).

La novità odierna arriva dal Consiglio di Stato. Che con una nuova ordinanza rivede la prospettiva e sospende la sentenza del Tar regionale che a fine 2022 aveva confermato la chiusura dell’attività delle macchinette collegate a scommesse con soldi.

Si tratta però di una decisione interlocutoria. L’udienza che porterà all’esito definitivo è infatti fissata per il 18 maggio prossimo; ma in attesa di pronunciarsi nel merito il Consiglio di Stato ha comunque stoppato la chiusura dell’attività.

La lettura giuridica che danno i togati amministrativi sulla contesa, motivando la sospensiva, è che in questa vicenda, sottolinea in una nota Agipro, l’’Agenzia di stampa, giochi e scommesse’, "vengono in rilievo valori costituzionalmente rilevanti perché relativi, da un lato, alla tutela della salute e, dall’altro, all’esercizio delle attività economiche. Va considerata quindi la prevalenza dell’esigenza alla continuazione dell’attività commerciale rispetto a quella della definizione della questione, in considerazione dell’attività sin qui svolta, che, a quanto consta dagli atti in causa, non ha subito interruzioni".

Dall’altra parte, l’amministrazione comunale, in una nota dell’assessora Paola Casara, rimarca che "l’oggetto del ricorso presentato dai tiolari della sala non riguarda ordinanze di chiusura adottate in questa prima fase dal Comune di Forlì, ma solo comunicazioni istruttorie derivanti dall’applicazione e dal rispetto della legge regionale 5 del 2013. Il Comune ha agito sempre nel rispetto della normativa regionale di riferimento".