Sala San Luigi, tre film con ‘Anim&Core’

Anche quest’anno, per la terza edizione, torna ‘Anim&Core’, la rassegna di film d’animazione giapponesi della Sala San Luigi. Negli ultimi anni il genere ha conquistato sempre più appassionati e tutto questo grazie alla ricchezza dell’impianto visivo, allo stile narrativo spiccatamente lirico e alla magia dei suoi simboli misteriosi e universali.

Il primo lungometraggio in programma sarà stasera alle ore 21, in lingua originale con sottotitoli in italiano. Si tratta di ‘Pom Poko’, pietra miliare degli anni ‘90 e capolavoro del maestro Isao Takahata. Questa favola è ancora oggi un dolorosissimo e spettacolare inno ambientalista contro le derive capitaliste del Giappone moderno, ancora oggi profondamente attuale. La proiezione sarà introdotta da Emilio Occhialini, critico per ‘Billy - rivista di cinema e altre perversioni‘.

La seconda proiezione di ‘Pom Poko’, in questo caso doppiata in italiano, è invece in programma questo venerdì sempre alle 21. Biglietto unico a 7 euro. La Sala sarà aperta dalle ore 20.15 con la possibilità di degustare le birre artigianali del Birrino. Inoltre, nell’atrio sarà presente un assortimento di libri e albi illustrati selezionati dalla Libreria Mondadori Forlì.

Il secondo film della rassegna sarà ‘Paprika-Sognando un sogno", diretto da Satoshi Kon, è in programma il 17, 18 e 19 febbraio alle ore 21 (18 febbraio in versione originale, biglietto intero 10 euro; ridotto universitari 8 euro). Intenso psyco-thriller animato in bilico tra sogno e realtà, ambientato in un futuro prossimo, ‘Paprika’ racconta le vicende della dottoressa Atsuko Chiba e del suo alter ego onirico Paprika. Atsuko è una psicoterapeuta giapponese vincitrice del premio Nobel, ma di notte il suo alter-ego Paprika diventa un ‘detective dei sogni’, in quanto in grado di entrare in contatto con l’inconscio delle persone mentre dormono, aiutandole ad alleviare le loro ansie.

A chiudere la rassegna sarà ‘Millenium Actress’, altro film diretto da Satoshi Kon, che verrà proiettato il 19 marzo (in versione originale) e il 21 in italiano, sempre alle ore 21. Genya Tachibana, direttore di uno studio televisivo, è intenzionato a realizzare un documentario sulla ex-stella cinematografica Chiyoko Fujiwara, ormai settantenne, raggiungendola alla sua abitazione situata in un luogo isolato dal mondo. Mentre Chiyoko rievoca la sua vita, Tachibana e il suo cameraman si trovano improvvisamente in un viaggio nel tempo ricco e brillante. Biglietto unico a 7 euro (info: www.salasanluigi.it).