Salari bassi e contratto: alla Bakery lavoratori in stato di agitazione

Assemblee sindacali ieri nel piazzale davanti alla Bakery di Forlimpopoli, lo stabilimento divenuto tristemente noto alle cronache la scorsa primavera per un incidente in cui un lavoratore ha riportato lesioni gravi. "L’azienda non si è nemmeno impegnata per trovare uno spazio per le serena realizzazione delle assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici – attaccano le sigle sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil –, venendo dunque meno a un altro dei suoi doveri".

Questa la prima di una serie di mancanze rilevate dai sindacati e rimarcate durante le assemblee che si sono svolte in momenti differenti lungo l’arco della giornata. La preoccupazione è destata dalla mancanza di tutele e di una regolare applicazione del contratto. Il punto principale che rilevano i sindacati è che la Bakery applichi un contratto definito "obsoleto".

"La mancata applicazione del Ccnl di riferimento, siglato da Cgil Cisl e Uil nel 2024, porta conseguenze reali per lavoratori e lavoratrici – spiegano i sindacati –, che infatti attualmente percepiscono in media 100 euro in meno al mese rispetto a quella che dovrebbe essere la retribuzione spettante da contratto. Differenza che aumenterà nei prossimi mesi per un totale di circa 300 euro lordi".

Oltre al tema contrattuale si sottolinea, cosa emersa anche sei mesi fa quando a seguito dell’incidente si svolsero 24 ore di sciopero, che la stragrande maggioranza del personale è composto da lavoratori in somministrazione. "A sei mesi dal presidio di fronte i cancelli della Bakery – ricordano i sindacati –, a seguito del quale si era tenuto un incontro tra direzione aziendale e sigle sindacali territoriali, con la presenza della sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini, nulla è cambiato. Non abbiamo ricevuto risposte concrete sul percorso per l’internalizzazione dei lavoratori somministrati e nemmeno sull’applicazione del Ccnl della Panificazione con i relativi aumenti contrattuali".

Da qui la richiesta urgente al Comune di Forlimpopoli di avviare un tavolo. "Riteniamo grave questa situazione in cui si continua a produrre – si specifica – ignorando diritti e dignità di lavoratori e lavoratrici", che poi hanno votato all’unanimità per avviare la mobilitazione.

Matteo Bondi