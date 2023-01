Saldi al via, si stimano 300 euro a famiglia

L’attesa è terminata: i saldi invernali cominceranno domani e proseguiranno fino alla fine di marzo. Un momento fondamentale per gli esercenti che sperano in una continuità dopo un Natale che, secondo i dati raccolti da Confcommercio, dal punto di vista delle vendite si è rivelato più vivace rispetto alle previsioni.

"Le nostre proiezioni parlano di una spesa di circa 300 euro a famiglia – sottolinea Roberto Vignatelli, presidente di Confcommercio e di Federmoda – per un aumento delle vendite del 10%. Sono dati estremamente confortanti per i commercianti. La buona notizia per gli acquirenti, invece, è il fatto che le merci che si trovano ora sugli scaffali sono tutte state acquistate prima dell’aumento dei prezzi degli ultimi mesi, perciò le cifre, grazie anche ai ribassi, saranno particolarmente competitive. Prevediamo – conclude Vignatelli – che saranno in molti ad approfittare degli sconti per fare qualche buon affare, affari che si riveleranno tanto più vantaggiosi quanto più si punterà su merce di qualità che potrà essere acquistata per somme anche molto allettanti".

I prodotti più richiesti saranno sempre capispalla, scarpe e accessori che, contrariamente a quanto avvenuto in altri settori, non hanno subito aumenti inflattivi. "L’auspicio – commenta Alberto Zattini, direttore di Confcommercio – è che questi saldi possano essere un momento di svago per i consumatori e un’occasione per rinnovare la fiducia verso il negozio tradizionale dove possiamo ritrovare il piacere di provare i capi e farci ispirare dal consiglio del negoziante". Una puntualizzazione riguarda le regole di vendita degli articoli in saldo: "Rimane obbligatorio esporre il prezzo originale e quello scontato e la percentuale di sconto applicata; il cambio del prodotto dopo l’acquisto è lasciato alla discrezionalità del commerciante, mentre è obbligatorio garantire la sostituzione o la restituzione in caso di gravi vizi del prodotto venduto".

"Il Natale è andato bene – rileva Fabio Lucchi di Confesercenti –, soprattutto dopo la seconda metà di dicembre quando molti lavoratori hanno recepito la tredicesima. Il settore tessile e dell’abbigliamento, in particolare, ha avuto risultati che hanno superato quelli del 2021. La spesa a persona stimata è di circa 160 euro, in linea con quella dello scorso anno".

I tasti dolenti, però, non mancano: "Alcune vendite promozionali extra- saldi come il black friday, unite alle vendite online – prosegue Lucchi – hanno messo i bastoni tra le ruote agli esercizi di prossimità e si sono rivelati essere una concorrenza molto pressante per gli esercenti. Le presunte occasioni che si trovano sul web, in particolare, minano profondamente la redditività delle imprese e spingono gli acquirenti a dimenticarne il valore che non è solo economico, ma è anche sociale e di presidio. Speriamo che i saldi portino a un rafforzamento significativo del rapporto con il commerciante che dovrebbe sempre essere preservato".

Sofia Nardi