Saldi al via: "Spesa media di 227 euro"

Prendono il via oggi i saldi e un sondaggio sulle intenzioni d’acquisto condotto da Ipsos Confesercenti mostra che l’inflazione e il caldo improvviso spingono l’interesse degli italiani: oltre 6 italiani su 10 - il 61% - già prevede di acquistare in saldo almeno un prodotto di abbigliamento, calzature e accessori, con un budget previsto di 227 euro a persona. Un ulteriore 30%, invece, è pronto ad acquistare se dovesse trovare l’offerta giusta. I consumatori pensano di spende 227,35 euro a testa, anche se oltre un terzo di chi vuole comprare in saldo prevede di spendere meno di 100 euro. Per il responsabile Fismo della Confesercenti di Forlì, Fabio Lucchi: "i saldi sono un rito consolidato per coloro che cercano occasioni per acquistare prodotti di qualità con ottimi prezzi e sconti notevoli e anche quest’anno i consumatori potranno trovare un’ampia scelta a prezzi vantaggiosi. Una importante opportunità per i consumatori ed un momento fondamentale e pieno di aspettative per i nostri imprenditori commerciali, provati da anni particolarmente difficili".