Saldi, avvio a rilento: "Pesano il maltempo e le promozioni anticipate"

Le aspettative erano alte, ma la partenza è lenta: dopo la prima settimana di saldi i dati non sono positivi. A soffrire, in particolare, è il settore dell’abbigliamento, stando a un primo monitoraggio sulle imprese associate a Federazione Moda Italia Confcommercio. Dalla rilevazione emerge che il 55% delle aziende interpellate ha segnalato un calo di vendite dell’8% rispetto al 2023, a fronte di un 24% che ha riscontrato un trend stabile e un 21% che ha registrato un incremento. Roberto Vignatelli, presidente di Ascom-Confcommercio Forlì, dà una lettura dei numeri: "Ad avere inciso può essere stato il maltempo. Non possiamo però scoraggiarci". Un altro fattore che può avere rallentato le vendite potrebbero essere state le promozioni pre-saldi. "Tireremo le somme a inizio marzo – prosegue Vignatelli –. Secondo le nostre previsioni saranno 15,8 milioni le famiglie in Italia che ne approfitteranno, con una spesa media di circa 137 euro a testa e un giro d’affari di 4,8 miliardi. Cifre che, se confermate, evidenzieranno una tenuta della propensione al consumo, dopo un anno complesso, ma in cui la moda ha contribuito in maniera determinante al contenimento dell’inflazione. Certo è – conclude – che le continue campagne di sconti selvaggi lungo tutto l’anno dovranno essere oggetto di una seria regolamentazione".

Anche Confesercenti ha condotto un’indagine che ha carattere regionale. In questo caso le vendite risultano essere "discrete": dal campione analizzato risulta che per il 41% delle imprese le vendite si sono mantenute al livello dello scorso anno e per il 25% sono aumentate, mentre il 34% ha registrato un rallentamento. Secondo Confesercenti, questi dati rappresentano anche l’andamento delle vendite nel territorio forlivese. Per Fabio Lucchi, responsabile Fismo Confesercenti Forlì "I saldi sono un momento fondamentale, per questo ribadiamo la necessità posticiparne l’inizio ad una data più vicina a quella della vera fine della stagione".