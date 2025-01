Saldi, buona la prima: "Qui in centro vengono clienti affezionati: tanti sin dal mattino"

Le vie del centro di Forlì hanno visto ieri l’avvio della lunga maratona dei saldi invernali. Secondo le stime, ogni famiglia forlivese spenderà in media circa 200 euro. Nonostante il freddo, alcuni forlivesi hanno scelto di fare un giro tra le vetrine. "Da questa mattina – spiega Anita Leoncini, titolare di Room 56, negozio di abbigliamento femminile in corso della Repubblica – abbiamo avuto un flusso costante di clienti e siamo soddisfatti. Tra i capi più richiesti piumini, capispalla e maglioni". Pur mostrando soddisfazione per le vendite durante le festività, la titolare non nasconde qualche timore: "Anche se il periodo natalizio ha portato buoni incassi, il resto dell’anno è difficile per noi commercianti del centro".

C’è chi ha voluto rendere l’inizio dei saldi ancora più significativo, celebrando un importante traguardo. È il caso di Treossi Abbigliamento, in via delle Torri, che festeggia i 65 anni di attività con una speciale svendita al 50%. L’iniziativa ha richiamato fin dal mattino una lunga fila di clienti davanti all’ingresso, spingendo i gestori a contingentare gli accessi per garantire un’esperienza di acquisto ordinata. "Non facciamo quasi mai promozioni – racconta Daniela Treossi, terza generazione alla guida del negozio, che porta avanti con passione l’attività di famiglia –. L’ultima volta è stato per il 50° anniversario, e fu un grande successo. Oggi la risposta è stata altrettanto positiva. Ciò che ci distingue è il servizio personalizzato: aiutiamo ogni cliente a scegliere il modello e la taglia più adatti a valorizzarne la figura".

Anche Emiliano Rossi, di Better Boutique, negozio specializzato in abbigliamento maschile in via Mameli, conferma la partenza incoraggiante: "Abbiamo avuto una buona affluenza fin dal mattino, ma la nostra clientela è affezionata e molto attenta alla qualità. Infatti – prosegue Rossi –, non facciamo pubblicità specifiche per i saldi. Tra i prodotti più richiesti ci sono scarpe e giubbotti". Le promozioni, tuttavia, non rappresentano solo un’opportunità per i commercianti. Per molti clienti, sono un’occasione per fare acquisti a prezzi più convenienti. Maddalena Maglioni, dirigente amministrativa di un istituto superiore, è una di coloro che approfitta dei saldi di fine stagione: "Ogni anno cerco di risparmiare durante il periodo natalizio per fare acquisti in questo periodo. Il mio budget è di circa 400 euro e compro esclusivamente da esercenti forlivesi. Amo il centro storico e cerco di sostenere il commercio locale".

C’è anche chi ha preferito fare solo un giro tra i negozi, senza l’urgenza di acquistare. "Siamo venute per cercare della biancheria, ma per ora non abbiamo comprato nulla", racconta Barbara Forti, infermiera, mentre esce dall’Oviesse con la figlia. Tuttavia, riconosce che l’atmosfera natalizia e le iniziative di ‘Forlì che brilla’ hanno contribuito a rendere piacevole la passeggiata in centro: "L’allestimento e l’animazione invogliano a fare un giro. Se non ci fossero queste attività – conclude –, probabilmente saremmo andate al Punta di Ferro".

Valentina Paiano