Saldi, da domani corsa all’affare. La previsione: forlivesi pronti a spendere 200 euro a famiglia

C’è chi li attende da mesi: partiranno domani, per proseguire fino al 4 marzo, i saldi di fine stagione. Secondo le stime, in media ogni famiglia forlivese spenderà circa 200 euro.

"Siamo moderatamente ottimisti – commenta il presidente di Ascom Confcommercio Roberto Vignatelli – e prevediamo una leggera crescita sia della spesa pro-capite che dei volumi di vendita rispetto ai precedenti saldi". Una fiducia che, secondo Vignatelli, "deriva dai buoni risultati ottenuti nelle giornate del Black Friday e Cyber Monday, ai quali va aggiunto il plus di bonus natalizi e tredicesime".

Seguendo un trend consolidatosi negli ultimi anni, i forlivesi spenderanno, ma con cautela. "Va tenuto conto di quanto resterà loro in tasca dopo aver pagato bollette, bollo e assicurazione. Va inoltre considerato il clima di incertezza nel quale viviamo, derivante da politica internazionale, guerre ed eventi climatici".

Vignatelli prosegue: "Il 2024 non è stato particolarmente brillante per chi vende abbigliamento e calzature, però le previsioni per i saldi sono discrete. Questi negozi inizieranno con una riduzione del 20-30%. E i clienti avranno il vantaggio di conoscere il prezzo di vendita iniziale del capo, che diventerà così più appetibile".

Vignatelli invita infine i consumatori "a rivolgersi a negozianti di fiducia, in grado di indirizzarli verso acquisti di qualità".

Secondo le previsioni di Confesercenti, "quasi un consumatore su due – il 46% – ha già deciso di acquistare almeno un prodotto, ed un ulteriore 50% valuterà le offerte prima di comprare". Per l’associazione di categoria "la data del 4 gennaio continua a produrre sconcerto tra gli operatori del sistema moda per la programmazione estremamente anticipata rispetto alla fine della stagione".

"Al di là delle cifre di spesa pro capite da parte dei consumatori, resta il fatto che la stessa opportunità, condivisa anche dagli operatori commerciali, potrebbe per gli stessi assolutamente più efficace se solo si evitasse un avvio così precoce rispetto al fine stagione", queste le dichiarazioni di Fabio Lucchi, vice direttore di Confesercenti Forlì.

Lucchi cita anche la performance artistica di Freak of Nature che in città ha marchiato ben 122 locali sfitti con il suo simbolo, una canna di bambù: "Una fotografia che nel suo crudo realismo, ci deve accompagnare in quel percorso di analisi e ricerca delle soluzioni intrapreso con l’amministrazione comunale cittadina, sul rilancio del cuore di Forlì e della città tutta".