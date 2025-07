Saldi estivi al via sabato: "Ma le promozioni anticipate danneggiano il commercio"

Sabato prenderanno il via i saldi estivi. Un evento atteso da molti che, però, porta con sé alcune problematiche evidenziate da Confesercenti: vendite promozionali, pre-saldi, sconti web e offerte via social, infatti, avrebbero anticipato in Italia circa 700 milioni di euro.

"Negli ultimi anni le strategie commerciali per anticipare la concorrenza si sono moltiplicate – commenta Benny Campobasso, presidente di Fismo Confesercenti –. Oggi il quadro normativo si scontra con una realtà che spesso sfugge ai controlli: un mercato parallelo di sconti e offerte, che si muove con settimane di anticipo, online e offline, in piena violazione delle norme regionali".

"Siamo totalmente in sintonia con quanto espresso dal presidente nazionale di Fismo Confesercenti – le dichiarazioni di Fabio Lucchi, vicedirettore di Confesercenti Forlì –. Ribadiamo con convinzione la tesi di posticipare verso una reale ‘fine stagione’ la data di avvio dei saldi, sia estivi che invernali, concordando pienamente con l’azione che Fismo nazionale sta portando avanti, al riguardo, con il Ministero del Made in Italy e la Conferenza Stato-Regioni".

"E’ arrivato il momento – continua Lucchi – che tutti i livelli istituzionali sostengano con atti concreti gli imprenditori di un settore che oltre alla concorrenza subita dal mercato dell’on-line devono quotidianamente concorrere con la fase ‘bulimica’ da sconti in cui siamo entrati: vendite promozionali, offerte speciali, black friday, boxing days, prime day, eccetera. Iniziative che, inevitabilmente, diluiscono l’impatto delle vendite e sottraggono quote di mercato in totale assenza di regole. Senza contare le conseguenze che le nostre città e i nostri centri storici stanno scontando, in mancanza di azioni concrete, in termini di desertificazione commerciale".